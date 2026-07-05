Tadej Pogačar na noge dvignil še kolesarsko Mehiko

Tadej Pogačar v spektakularnem barcelonskem uvodu 113. Toura še ni slavil zmage ali oblekel rumene majice, vendar se vseeno zdi, da trdno v rokah drži vajeti dirke, na kateri lovi zgodovinsko peto zmago. V izjemni drugi etapi s ciljem na Montjuicu je pridobil več milijonov novih navijačev v Mehiki, prvo mesto je prepustil njihovemu ljubljencu Isaacu del Toru.

S to potezo je Pogačar žrtvoval svojo zmago in tudi nekaj odbitnih sekund, morda tudi prevzem rumene majice. Vendar je poskrbel za izjemen dvig morale v ekipi in tudi za prevzem psihološke prednosti v boju s tekmeci, tudi z Jonasom Vingegaardom, ki še nosi rumeno majico.