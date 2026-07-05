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Tadej Pogačar na noge dvignil še kolesarsko Mehiko

Slovenski kolesarski šampion je etapno zmago na Montjuicu prepustil Isaacu del Toru. Zaradi gozdnega požara zaključek 3. etape brez gledalcev.
Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta se veselila izjemne dvojne zmage na Montjuicu. FOTO: Stephanie Lecocq/AFP
Galerija
Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta se veselila izjemne dvojne zmage na Montjuicu. FOTO: Stephanie Lecocq/AFP
Miha Hočevar
5. 7. 2026 | 20:00
6:12
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Tadej Pogačar v spektakularnem barcelonskem uvodu 113. Toura še ni slavil zmage ali oblekel rumene majice, vendar se vseeno zdi, da trdno v rokah drži vajeti dirke, na kateri lovi zgodovinsko peto zmago. V izjemni drugi etapi s ciljem na Montjuicu je pridobil več milijonov novih navijačev v Mehiki, prvo mesto je prepustil njihovemu ljubljencu Isaacu del Toru.

S to potezo je Pogačar žrtvoval svojo zmago in tudi nekaj odbitnih sekund, morda tudi prevzem rumene majice. Vendar je poskrbel za izjemen dvig morale v ekipi in tudi za prevzem psihološke prednosti v boju s tekmeci, tudi z Jonasom Vingegaardom, ki še nosi rumeno majico.

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kolesarstvoTadej PogačarJonas VingegaardAndrej HauptmanIsaac del ToroUAE Team EmiratesTour de Francedirka po FrancijiTour 2026

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