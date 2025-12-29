Tadej Pogačar prejel eno najprestižnejših nagrad in postal prvi športnik sveta

Francoski časopis L'Equipe je podelil lovorike »prvakom prvakov«, najboljšim športnikom leta 2025, med katerimi je bil na prvem mestu kolesarski šampion Tadej Pogačar. Slovenec se je tako pridružil elitni druščini športnih legend in tako prejel eno največjih priznanj v svoji dosedanji karieri.

Prestižno nagrado, v izvoru »champion des champions«, so začeli podeljevati leta 1980, prejeli pa so jo le najboljši športniki v zgodovini. Lani je laskavi naziv prvaka prvakov pripadel plavalcu Leonu Marchandu (na OI v Parizu je prejel štiri olimpijske medalje). Rekorder s petimi nagradami je jamajški šprinter Usain Bolt, štirikrat je bil najboljši španski teniški igralec Rafael Nadal, po trikrat pa sta se veselila njegov veliki švicarski rival Roger Federer in nemški voznik formule 1 Michael Schumacher.

V preteklih letih so se sicer na prvo mesto povzpeli še Lionel Messi, Lewis Hamilton in Novak Đoković. Med dekleti je bila letos najboljša komaj 19-letna ameriška plavalka Summer McIntosh, ki je nasledila petkratno zmagovalko, telovadko Simone Biles.

Za nami je leto, ki ga kolesarski navdušenci ne bomo prav hitro pozabili. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Tadej Pogačar je, kljub temu, da serijsko zmaguje v enem izmed fizično najbolj zahtevnih športov, pogosto nekoliko spregledan v pogovorih o najboljših športnikih sveta. Ker je L'Equipe (sicer s svojim predhodnikom L'Auto) nenazadnje tudi ustanovitelj dirke po Franciji, je svetovni prvak v kolesarstvu končno postal tudi športni prvak sveta.

Na tajnem glasovanju, kjer so sodelovali ugledni športni novinarji, je član ekipe UAE Emirates zbral 821 točk, v napetem dvoboju je tako premagal švedskega skakalca s palico Armanda Duplantisa, slednji je zaostal za 22 točk. Do tretjega mesta je ogromna luknja, 252 točk je osvojil španski teniški igralec Carlos Alcaraz, sledijo nogometaš Ousmane Dembele, teniški igralec Jannik Sinner, plavalec Leon Marchand, motociklist Marc Marquez, smučar Marco Odermatt, košarkar Shai Gilgeous-Alexander in golfist Rory McIlroy.

V Ruandi se je slovenski šampion razveselil drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Tadej Pogačar je v sezoni 2025 še četrtič dobil dirko po Franciji, obenem pa je postal prvi kolesar, ki je v enem letu na vseh petih kolesarskih spomenikih (najprestižnejših enodnevnih dirkah) končal med prvimi tremi. Za nameček je postal še svetovni in evropski prvak, dobil pa je tudi nekaj uglednih večdnevnih dirk. V oči bodejo tudi njegove zmage, saj kolesar iz Klanca pri Komendi zmaguje z velikansko prednostjo in v dominantnem slogu.

Nedvomno si je svoje priznanje močno prislužil, Gre za dokaz, da je kolesarstvo še vedno zelo ugleden šport, v katerem pa ni para slovenskemu superšampionu, ki je bil letos boljši od vseh ostalih športnikov. Postal je drugi kolesar z laskavim nazivom, leta 1989 je bil prvak prvakov Američan Greg LeMond.