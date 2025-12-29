  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Tadej Pogačar prejel eno najprestižnejših nagrad in postal prvi športnik sveta

    Kultni časopis L'Equipe je Tadeju Pogačarju podelil eno največjih nagrad v njegovi dosedanji karieri. Slovenec je postal najboljši športnik leta 2025.
    Pogačar je v minuli sezoni zbral 20 zmag. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
    Galerija
    Pogačar je v minuli sezoni zbral 20 zmag. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
    Matic Rupnik
    29. 12. 2025 | 09:47
    3:25
    A+A-

    Francoski časopis L'Equipe je podelil lovorike »prvakom prvakov«, najboljšim športnikom leta 2025, med katerimi je bil na prvem mestu kolesarski šampion Tadej Pogačar. Slovenec se je tako pridružil elitni druščini športnih legend in tako prejel eno največjih priznanj v svoji dosedanji karieri.

    image_alt
    Narejeno v Sloveniji

    Prestižno nagrado, v izvoru »champion des champions«, so začeli podeljevati leta 1980, prejeli pa so jo le najboljši športniki v zgodovini. Lani je laskavi naziv prvaka prvakov pripadel plavalcu Leonu Marchandu (na OI v Parizu je prejel štiri olimpijske medalje). Rekorder s petimi nagradami je jamajški šprinter Usain Bolt, štirikrat je bil najboljši španski teniški igralec Rafael Nadal, po trikrat pa sta se veselila njegov veliki švicarski rival Roger Federer in nemški voznik formule 1 Michael Schumacher.

    V preteklih letih so se sicer na prvo mesto povzpeli še Lionel Messi, Lewis Hamilton in Novak Đoković. Med dekleti je bila letos najboljša komaj 19-letna ameriška plavalka Summer McIntosh, ki je nasledila petkratno zmagovalko, telovadko Simone Biles.

    Za nami je leto, ki ga kolesarski navdušenci ne bomo prav hitro pozabili. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
    Za nami je leto, ki ga kolesarski navdušenci ne bomo prav hitro pozabili. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

    Tadej Pogačar je, kljub temu, da serijsko zmaguje v enem izmed fizično najbolj zahtevnih športov, pogosto nekoliko spregledan v pogovorih o najboljših športnikih sveta. Ker je L'Equipe (sicer s svojim predhodnikom L'Auto) nenazadnje tudi ustanovitelj dirke po Franciji, je svetovni prvak v kolesarstvu končno postal tudi športni prvak sveta.

    Na tajnem glasovanju, kjer so sodelovali ugledni športni novinarji, je član ekipe UAE Emirates zbral 821 točk, v napetem dvoboju je tako premagal švedskega skakalca s palico Armanda Duplantisa, slednji je zaostal za 22 točk. Do tretjega mesta je ogromna luknja, 252 točk je osvojil španski teniški igralec Carlos Alcaraz, sledijo nogometaš Ousmane Dembele, teniški igralec Jannik Sinner, plavalec Leon Marchand, motociklist Marc Marquez, smučar Marco Odermatt, košarkar Shai Gilgeous-Alexander in golfist Rory McIlroy.

    V Ruandi se je slovenski šampion razveselil drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
    V Ruandi se je slovenski šampion razveselil drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

    Tadej Pogačar je v sezoni 2025 še četrtič dobil dirko po Franciji, obenem pa je postal prvi kolesar, ki je v enem letu na vseh petih kolesarskih spomenikih (najprestižnejših enodnevnih dirkah) končal med prvimi tremi. Za nameček je postal še svetovni in evropski prvak, dobil pa je tudi nekaj uglednih večdnevnih dirk. V oči bodejo tudi njegove zmage, saj kolesar iz Klanca pri Komendi zmaguje z velikansko prednostjo in v dominantnem slogu.

    Nedvomno si je svoje priznanje močno prislužil, Gre za dokaz, da je kolesarstvo še vedno zelo ugleden šport, v katerem pa ni para slovenskemu superšampionu, ki je bil letos boljši od vseh ostalih športnikov. Postal je drugi kolesar z laskavim nazivom, leta 1989 je bil prvak prvakov Američan Greg LeMond.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Na pravi poti

    Po najboljših pripravah Tadej Pogačar v lov za spomenikoma, ki ju še ni osvojil

    Športni direktor kolesarske ekipe UAE Team Emirates-XRG Andrej Hauptman po uvodnih pripravah prvega zvezdnika optimistično zre v novo sezono.
    27. 12. 2025 | 12:05
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2026

    Dvoboj Rogliča in Pogačarja na Vuelti ni izključen

    Bojan Ropret pričakuje nadaljevanje Pogačarjeve prevlade v Franciji in Rogličev boj za zmago v Španiji.
    Miha Hočevar 19. 12. 2025 | 14:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Najboljši na svetu

    Nihče ne trenira tako kot Tadej Pogačar

    Jeroen Swart in Javier Sola sta prepričana, da je lahko slovenski kolesarski šampion še boljši, kot je bil v minulih sezonah.
    Miha Hočevar 16. 12. 2025 | 17:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej PogačarNagraaL'EquipeŠportnik letašportTour de FranceTokio 2021dirka po FrancijiNovak Đokovićteniskolesarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Veliko priznanje

    Tadej Pogačar prejel eno najprestižnejših nagrad in postal prvi športnik sveta

    Kultni časopis L'Equipe je Tadeju Pogačarju podelil eno največjih nagrad v njegovi dosedanji karieri. Slovenec je postal najboljši športnik leta 2025.
    Matic Rupnik 29. 12. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Barbara Pešut: Od takrat v torbici vedno nosim to

    Pred nekaj dnevi sem bila na Toškem čelu in počivala na klopci. Pa je name oziroma na mojo ramo, priletela bela čebela.
    Barbara Pešut 29. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora 2026

    Po koncu pouka smo veselo odšli na smučišče

    Bronasta olimpijka Alenka Dovžan se v vlogi gledalke veseli domače tekme. V Kranjski Gori nikoli ni tekmovala, v lepem spominu pa si je ohranila Maribor.
    Siniša Uroševič 29. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Vse živo, malo in veliko

    James Herriot je na svojih lastnih izkušnjah napisal knjigo, ki je psotala ena najbolj priljubljenih serij v Evropi.
    29. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Smrtna kazen

    Umor 14-letne sirote: primer, ki je končno prebudil Somalijo

    Njena smrt zdaj sili k že dolgo potrebnim pogovorom o varnosti otrok v Somaliji.
    29. 12. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora 2026

    Po koncu pouka smo veselo odšli na smučišče

    Bronasta olimpijka Alenka Dovžan se v vlogi gledalke veseli domače tekme. V Kranjski Gori nikoli ni tekmovala, v lepem spominu pa si je ohranila Maribor.
    Siniša Uroševič 29. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Vse živo, malo in veliko

    James Herriot je na svojih lastnih izkušnjah napisal knjigo, ki je psotala ena najbolj priljubljenih serij v Evropi.
    29. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Smrtna kazen

    Umor 14-letne sirote: primer, ki je končno prebudil Somalijo

    Njena smrt zdaj sili k že dolgo potrebnim pogovorom o varnosti otrok v Somaliji.
    29. 12. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo