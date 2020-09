FOTO:Tadej Pogačar najmlajši zmagovalec 21. stoletja

Laruns

44 sekund loči Primoža Rogliča na 1. mestu in Tadeja Pogačarja na 7.

AFP Povsem slovenski dan v Pirenejih, dvojna etapna zmaga in rumena majica Primoža Rogliča. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Šprintal za odbitne sekunde

AFP V Pirenejih ni bilo dvoma, katera kolesarja sta najmočnejša v klanec. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

- Pireneji bi lahko bili danes Kamniško-Savinjske Alpe, po katerih sta letos redno trenirala. Razplet dirke ne bi bil dosti drugačen, sodba pa bi bila enaka, najboljša kolesarja na svetu sta ta čas Slovenca. Pogačar je slavil etapno zmago, Roglič, ki je bil drugi, je oblekel rumeno majico!»Rogla« in »Pogi« sta nov mejnik postavila že v 4. etapi, ko sta ob Rogličevem 1. mestu slavila prvo slovensko dvojno etapno zmago na Touru. Tokrat sta to ponovila v obratnem vrstnem redu, zgodovinski trenutek pa sta ozaljšala z najbolj plemenito rumeno barvo v kolesarstvu. Slovenci so že nosili rožnato majico na Giru, rdečo in zlato na Vuelti, »maillot jaune« pa se jim je izmikala vse do 9. etape »koronskega« Toura 2020.Roglič je imel rumeno majico na dosegu rok že dan prej, tudi v 8. etapi se je že otresel Britanca, ki jo je nosil štiri dni. Z napadom ni vztrajal do konca ter v kolesarskih krogih sprožil številna vprašanja. Ali ni imel moči, da bi slekel kapetana ekipe Mitchelton Scott, ali si tega še ni želel? Njegova zadržanost se je izkazala za odlično taktično potezo. Yates je pri branjenju majice v 8. etapi porabil ogromno moči, davek za to pa je plačal dan kasneje.Na zadnjem vzponu 9. etape je Jumbo Visma spet storila tisto, kar najbolje počne že od začetka pokoronske sezone. Na odločilnih klancih navije tako oster tempo, da domala vsi v karavani hlastajo za zrakom. Ne pa tudi njen kapetan Roglič, eden od peščice kolesarjev, ki lahko nato še pospešijo.Poleg njega to redno ta čas uspeva le še Pogačarju (v 8. etapi je postavil nov rekord vzpona na Peyresourde, s časom 24:35 je bil 45 sekund hitrejši odleta 2003), adutu ekipe UAE in velikemu junaku dvojčka Pirenejskih etap. V 8. se je odločil za samostojni napad v skupini favoritov, s katerim je nadoknadil polovico zaostanka, ki si ga je prikolesaril v vetrovni 7. etapi. Dan kasneje je bil spet prvi, ki je izzval druge favorite za vrh v skupnem seštevku in za nameček slavil še svojo prvo etapno zmago na Touru, četrto slovensko doslej. Vse tri pred njim je slavil Roglič.»Noro, po tako težkem dnevu še zmagati je neverjetno. Hvala moštvenim kolegom, naredili so izjemno delo, srečen sem, ker mi je uspelo. Hotel sem sicer pridobiti čim več časa v skupnem seštevku, ker nas je nekaj ostalo skupaj v ospredju, sem lahko nekaj sekund pridobil le z etapno zmago, osredotočil sem se na šprint. Ne vem niti, kaj se je dogajalo, vsi smo šli na vso moč,« je bil vzhičen Pogačar, ki je v ciljnem šprintu ugnal Rogliča,. Ob etapni zmagi so mu od časa v skupnem seštevku odbili 10 sekund, Rogliču pa 6 za 2. mesto.S tem je sfižil Hirschijeve načrte, ki je bil ves dan v pobegu, a sta ga na ciljni črti prehitela dva Slovenca. Tega je bil še najbolj kriv Roglič, ki je v skupini zasledovalcev najbolj vztrajno narekoval tempo, da bi se čim bolj oddaljil od Yatesa in tudi, ki je bil v prvi zasledovalni skupini.»Primož je zelo dober, mislim, da bo na tej dirki še zmagoval, upam, da bova skupaj dosegla kaj velikega,« je o slovenski prevladi na Touru povedal 21-letni Pogačar (21. t. m. bo dopolnil 22 let), najmlajši zmagovalec etape Toura v tem stoletju (zadnji je z 21 leti zmagalleta 1993). Ob tem pa se je še vrnil v igro za rumeno majico, v petek je na 16. mestu zaostajal še 1:28, zdaj pa je na 7. mestu 44 sekund za Rogličem.