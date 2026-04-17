Tadej Pogačar nas žene naprej, a vsak ima svojo pot

Slovenski kolesarji od leta 2019 krojijo svetovni vrh, najprej je bil na njem Primož Roglič, nato Tadej Pogačar, ki že pet let zapored kraljuje lestvici UCI. Nekoč se bo ta prevlada končala, vendar ni skrbi, da tudi v prihodnje ne bi imeli vrhunskih tekmovalcev v svetovni seriji. V tej smeri se razvija 20-letni Novomeščan Jakob Omrzel, ki je marca prestal ognjeni krst na najvišji ravni, prihodnji teden pa bo prvič kapetan ekipe Bahrain Victorious.

»Ta dirka je zelo zahtevna s številnimi vzponi, vendar se je zelo veselim. Forma je dobra, začel naj bi kot kapetan ekipe, bomo videli, kako bo šlo. Veliko je odvisnega, kdo bo še na štartni listi, ampak bom gotovo dobil priložnost,« o hitrem kolesarskem odraščanju razmišlja Omrzel.