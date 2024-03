Tadej Pogačar ne gre v Švico

Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so morali spremeniti traso 15. etape letošnjega Gira, so sporočili v izjavi za javnost. Gre za varnostne in finančne razloge, zaradi katerih Oddelek za infrastrukturo, energijo in mobilnost v Graubündnu v Švici ne dovoli prečkanja kolesarske karavane čez prelaz Forcola di Livigno.

Cilj zahtevne gorske etape, ki bo dolga 220 km, bo ostal v Livignu na 2385 m nadmorske višine, a vmes karavana ne bo prečkala švicarske meje, kot je bilo sprva predvideno.

Etapa kar se tiče višinskih metrov in dolžine ne bo precej drugačna, organizatorji pa so namesto prelaza Forcola di Livigno (18 km/7,1 %) v etapo vključili dva druga prelaza, Mortirolo (12,6 km/7,6 %) in Foscagno (15 km/6,4 %).

Na letošnji dirki po Italiji bo prvič nastopil tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je v soboto zmagal po toskanskem makadamu dirke Strade Bianche. Ob njem bo v ekipi UAE Team Emirates kolesaril tudi Domen Novak, na seznamu pri Visma-Lease a Biku pa je tudi Jan Tratnik.

Končni seznami nastopajočih bodo znani v začetku maja, dirka pa se bo začela 4. in končala 26. maja.