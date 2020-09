FOTO:Tadej Pogačar: Ne vem, kdaj bom vse to dojel, res neverjetno

Preberite še: Tadej Pogačar zmagovalec dirke po Franciji

Tadej Pogačar slavi izjemno zmago. FOTO: Sebastien Nogier/AFP

Navijači Tadeja Pogačarja so spremljali kolesarsko dirko doma v Komendi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Primoz Roglič. FOTO: Christophe Ena/Reuters

Primož Roglič: Tadej je bil močnejši in je zasluženo zmagal

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je imel pred današnjim kronometrom 57 sekund prednosti. V Pariz pa bo po zadnji etapi dirke po Franciji prišel z zaostankom 59 sekund za zmagovalcem Toura, rojakom Tadejem Pogačarjem. Jasno, z razpletom je bil razočaran, a je tekmecu kakopak športno čestital. »Zagotovo sem razočaran nad rezultatom in nad sabo. Dal sem 110 odstotkov, vse, kar sem lahko, ampak Tadej je bil močnejši in je zasluženo osvojil zmago,« je za RTV Slovenija v mešani coni dejal 30-letni Kisovčan. V etapi je bil peti, za Pogačarjem pa je zaostal minuto in 56 sekund, potem ko je predzadnjo etapo Toura začel z lepo prednostjo. »Seveda upaš, da bo dovolj, ampak to je pač kolesarstvo in ogromno stvari se lahko zgodi. Dal sem vse, kar sem lahko, in ne morem si kaj veliko očitati,« je dodal kolesar Jumbo-Visme. »Očitno nisem mogel proizvajati potrebnih vatov za današnjo zmago. Vseeno sem se potrudil, kolikor sem se lahko. Tudi zavoljo vseh slovenskih navijačev in vse podpore, ki smo je bili Slovenci deležni. Zato vsakemu posebej, hvala. Upam, da so se zabavali ob predstavah, ki smo jih prikazali v teh treh tednih na francoskih cestah,« ni pozabil na navijače odlični slovenski kolesar. A razočaranja na obrazu vendarle ni mogel skriti. Pošteno pa je priznal premoč in vseeno ostal ponosen na doseženo v Franciji. »Zagotovo bi si želel prvega mesta, v tem trenutku pa sem si zaslužil drugega. Tudi tega sem vesel in sem na to ponosen,« je zaključil Kisovčan po svojem šestem nastopu na tritedenskih pentljah.

Slovenski kolesar(UAE Team Emirates) je zmagovalec 107. dirke po Franciji. Po tretji etapni zmagi na Touru, tokrat na kronometru, je v skupnem seštevku za 59 sekund ugnal rojaka Primoža Rogliča in se kot drugi najmlajši zmagovalec Toura vpisal v zgodovino tega športa. Za domovino pa je spisal eno največjih športnih poglavij. Navdušeni so tudi vsi njegovi najbližji v Komendi, kjer smo jih obiskali med spremljanjem napetega kronometra.Po prihodu v cilj seveda ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. »Mislim, da sanjam. Ne vem, kaj naj rečem. Neverjetno,« je v hitri izjavi po kronometru, ki ga je dobil s prednostjo minute in 21 sekund pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom, dejal 21-letnik s Klanca pri Komendi.V tistem trenutku pa ga je prekinil Roglič (Jumbo-Visma), ki mu je prišel čestitati. »Ne sanjaš, zmagal si,« se je slišalo iz ust devet let starejšega rojaka med objemom.»Glava mi bo eksplodirala, ne vem, kaj se mi sploh plete v glavi. Ne vem, kdaj bom vse to dojel. Res neverjetno.«»Ne vem sploh, kaj naj rečem. Ne vem, kdaj se mi bo posvetilo. Ampak res sem ponosen na ekipo, res so opravili veliko dela in način, na katerega smo dobili rumeno majico na zadnji dan ... To je nekaj, o čemer smo lahko le sanjali. To je izjemno," še naprej ni mogel verjeti mladi zvezdnik kolesarskega športa.»To nisem samo jaz. Je tudi celotna ekipa. Poznal sem vsak meter te ceste, vsako luknjo, kje je treba pospeševati, ker je to cesta, ki jo moraš poznati in res se moram zahvaliti prav vsakemu posamezniku v ekipi. Na koncu mi je uspelo,« je razlagal v izjavi za Tour. Ves čas podatkov o poteku kronometra vendarle ni imel.»Poslušal sem ekipo po radiu na ravnem delu, potem pa jih nisem več slišal, ker so bili navijači na vzponu preglasni. Nisem poznal razlike. Dal sem vse od sebe in se peljal 'ful gas' od starta do cilja, sploh ker sem poznal vzpon,« je še dejal Pogačar, ki je po Francozu Laurentu Fignonu postal prvi debitant z zmago na Touru.»To niso moje sanje, sanje so bile le nastopiti na Touru,« je po etapi še odgovoril na vprašanje, ali so se mu s skupno zmago, ki jo mora pripeljati le še v Pariz, uresničile sanje.Te so se mu torej uresničile že z nastopom v Franciji, bržkone le prvim od mnogih v nadaljevanju kariere. Zmaga pa je bila pika na i zares sijajni karieri v profesionalnem kolesarstvu, odkar je prispel v moštvo UAE Team Emirates.Na koncu pa je v maternem jeziku nagovoril tudi vse navijače in bližnje. »Vsem hvala za vsa sporočila, klice in spodbudne besede ter podporo ob cesti. Še posebej moji punci Urški Žigart in seveda družini. Super podpora s strani vseh in komaj čakam, da vse vidim. Ostalim, ki jih ne bom videl, pa bi se vseeno zahvalil. Saj ne vem, kaj se je sploh zgodilo,« je še sklenil 21-letnik kolesar.