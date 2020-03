Tadej Pogačar nestrpno odšteva dneve do vrnitve domov

Trenirajo na trenažerjih v sobah

Tudi ekipa Primoža Rogliča je konec tedna izpustila dirko Pariz-Nica zavoljo bojazni pred koronavirusom. FOTO: Leon Vidic



Štirinajstdnevne karantene bo kmalu konec

Slovenski kolesarnestrpno odšteva dneve do vrnitve v domovino s prekinjene kolesarke dirke po Združenih arabskih emiratih. Kolesar iz Klanca pri Komendi, ki tekmuje za ekipo UAE Emirates, je zaradi koronavirusa že 11 dni v karanteni v hotelski sobi v Dubaju, do vrnitve pa mora tam ostati še tri dni. Čas preživlja skupaj s sostanovalcemmanjka pa mu predvsem trening.»V sobo so nam dostavili trenažerje, tako da se trudimo vsaj malo trenirati. Kako bo z dirkanjem za naprej, je težko karkoli reči. Kot sami vidite, se zadeve iz dneva vdan oziroma že iz ure v uro spreminjajo, trenutno na slabše, saj dirke odpovedujejo, prav tako se ekipe, tako kot naša, odpovedujejo nastopanju za določen čas. Sam samo upam, da se bodo zadeve čim prej stabilizirale in počasi vrnile v normalne okvire,« je iz Dubaja, kjer, kot sam pravi, dobro skrbijo za kolesarje v karanteni, sporočil Pogačar. Nastanjen je v prvem nadstropju hotela, ki je k sreči višje kategorije, tako da je v sobi nekaj več prostora. Prav tako ima soba kar konkreten balkon, zato je življenje vsaj s tega vidika nekoliko lažje.»Skozi okno je lep razgled na marino, kjer lahko občuduješ zasidrane jahte, nekatere so prava paša za oči. Prav tako mimo tik pod balkonom pelje steza formule ena, tako da lahko večji del dneva opazujem dirkanje najrazličnejših dirkalnih strojev. Življenje je pač treba prilagoditi trenutnim razmeram in prej kot se s tem sprijazniš, lažje funkcioniraš in živiš tudi v tem omejenem prostoru,« se je s hotelskim življenjem sprijaznil slovenski kolesar, ki mora zaradi razmer in hotelske hrane tudi paziti, da ne bo pridobil kakšnega kilograma. »Hotel dobro skrbi za nas. Hrana je odlična, sicer jo prinesejo v plastični embalaži, pozvonijo in pustijo pred vrati. Sami prazno embalažo vrnemo na voziček oziroma pladenj na hodnik, kjer jo poberejo. Na voljo imamo seveda tudi TV, pa internet, računalniške igrice, tako da vsaj malo zapolnimo dan in da čas hitreje mine. Prav tako se slišim in veliko pogovarjam s svojo izbranko Urško in domačimi ter odštevam dni do odhoda. Upam samo, da bodo zadeve stekle po načrtu in da bom konec tedna lahko odšel domov,« je še dejal Pogačar, ki se je tudi spomnil, kako so se stvari okoli kronavirusa začele odvijati.»Po peti etapi, ki sem jo dobil, sta bila dva obolela člana karavane pozitivna na koronavirus. To je zjutraj pomenilo odpoved zadnjih dveh etap. Prav tako smo sami ostali zaprti v hotelu s prepovedjo zapuščanja sob, dokler se stvari ne umirijo oziroma dokler se ne izvede testiranje na virus vseh v hotelu. V petek smo tako namesto ravninske šeste etape ostali zaprti v sobah, kjer so nam čez dan vzeli vzorce. V soboto smo pozno popoldne dobili rezultate, jaz in moj 'cimer' sva bila negativna. To me je prevevalo z optimizmom, upal sem, da nas bodo spustili iz hotela in bom lahko odšel domov. Žal so testi pokazali nekaj na novo okuženih, zato smo morali ostati zaprti v sobah, saj so napovedovali še drugi test. Sam sem bil tudi po drugem testu negativen, a so sprejeli priporočila ministrstva za zdravje, ki je narekovalo 14-dnevno karanteno,« je obudil spomine kolesar.