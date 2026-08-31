Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo, začenja se pot nazaj

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je, četudi je bilo danes slišati, da ne bo tako, uspešno prestal operacijo. leve ključnice. Za zdaj ostaja v bolnišnici na opazovanju, a se bo kmalu lahko vrnil v domačo oskrbo, poroča italijanska La Gazzetta dello Sport.

»Tadej Pogačar je danes popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice, potem ko je dobil dovoljenje za nadaljevanje operacije. Poseg je potekal dobro in bo ostal v bolnišnici za pooperativno spremljanje,« so v izjavi zapisali pri ekipi UAE Emirates.

Dodali so, da bo slovenski zvezdnik kmalu odpotoval v domačo oskrbo, kjer bo »začel z okrevanjem in procesom rehabilitacije pod strogim nadzorom ekipnih zdravnikov«.

Še vedno bo okrevanje po poškodbi dolgo, a Pogačar se bo lahko sorazmerno kmalu vrnil vsaj k lažjim treningom. Ali se bo že letos vrnil na dirke, bodo odločili odgovorni – ugledni doktor Matjaž Turel je za Val 202 ocenil, da preuranjena vrnitev ni smiselna, a da daljnoročnih posledic pri aktualnem svetovnem prvaku ne gre pričakovati.

Nanj se je spomnil tudi Roglič

Pogačar je sicer padel v soboto na osmi etapi dirke po Španiji, ko je na cesti povozil kamen in padel čez krmilo. Sprva je želel nadaljevati, a več kot očitno so bile poškodbe prehude. Veliko sreče so mu medtem že zaželeli preostali kolesarji, tudi Primož Roglič.

»Zanj je to kar šok. Srečo ima, da je to zanj prvič, je v povsem novi situaciji. A vseeno je to zelo slabo, da se te reči dogajajo. Nedvomno bo prišel nazaj še močnejši. Najprej mora sprejeti, da se mu je to zgodilo, potem pa se lotiti povsem novih izzivov,« se je Roglič, ki se je v karieri srečal s številnimi velikimi izzivi, za konec še dotaknil rehabilitacije.

Cestna dirka na SP v Kanadi je na sporedu 27. septembra, Pogačarja tam ne gre pričakovati na štartu, nekateri pa celo ugibajo, da bo Slovenec prišel na domače evropsko prvenstvo, ki bo potekalo teden dni pozneje. Sezona svetovne kolesarske serije se sicer tradicionalno zaključuje drugi teden oktobra z dirko po Lombardiji, ki jo je Pogačar dobil petkrat zaporedoma.