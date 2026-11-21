Tadej Pogačar je znova v tekmovalnem pogonu. No, ne kolesarskem – slovenski zvezdnik se je pomeril na tradicionalnem turnirju v padlu, ki ga vsako leto po sezoni prireja organizacija A&J All Sports njegovega agenta Alexa Carere. Potem ko se je preizkusil v enem izmed najhitreje rastočih športov, se je ustavil tudi pred predstavniki medijev, ki jim je zaupal nekaj namigov o svojih pričakovanjih pred sezono 2027.

Za belgijsko televizijo VTM Nieuws je povedal, da se namerava prihodnjo pomlad znova preizkusiti na dveh največjih enodnevnih dirkah na tlakovanih cestah – dirki po Flandriji in Pariz-Roubaixu. »Obstaja precejšnja možnost, da bom spet na štartu. Teh dirk se že veselim, saj na njih uživam,« je dejal 28-letni član ekipe UAE Emirates.

Njegove besede so pomembne predvsem zaradi ugibanj o spomladanskem programu. Po hudem padcu na Vuelti, v katerem si je zlomil ključnico in štiri vretenca, se je pojavila možnost, da bi zaradi okrevanja izpustil nekatere klasike. Ob prvih napovedih ciljev za sezono 2027 sta bili v ospredju dirka po Franciji in svetovno prvenstvo, medtem ko nastopa na severnih klasikah nista bila omenjena.

Pogačar je doslej osvojil štiri od petih kolesarskih spomenikov. Manjka mu le Pariz–Roubaix, na katerem je ob obeh nastopih zasedel drugo mesto. Zmaga na tej preizkušnji bi pomenila še en zgodovinski dosežek v njegovi karieri.

Šele zadnje dni se počuti bolje

Slovenec je spregovoril tudi o okrevanju. »Na začetku treningi niso potekali najbolje, v zadnjem tednu pa se počutim precej bolje. Vožnje postajajo daljše, postopoma lahko povečujem tudi intenzivnost,« je pojasnil. Glede trase prihodnje dirke po Franciji za zdaj še ni opravil podrobnejše analize. Priznal je, da bi več kilometrov vožnje na čas lahko ustrezalo Remcu Evenepoelu, a poudaril, da je za uspeh na Touru odločilna pripravljenost v vseh treh tednih.

Znano je že, kdaj bo Pogi tudi uradno predstavil pričakovanja pred sezono 2027 – 18. decembra bo ekipa UAE Emirates namreč organizirala medijsko predstavitev.