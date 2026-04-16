Pogačar vozil samokolnico; kot bi na bazenu pozabil kopalke

Nekaj kilometrov na nedeljski dirki Pariz–Roubaix je Tadej Pogačar vozil rezervno kolo, ki ga je pozneje opisal kot samokolnico. A brez njega bi bila njegova dirka lahko končana že dolgo pred velodromom, kjer je nato v sprintu izgubil proti Woutu van Aertu.

Približno 120 kilometrov pred ciljem je Pogačarja na tlakovcih izdala zračnica. Servisno vozilo njegove ekipe UAE Team Emirates XRG ni bilo na pravem mestu, komunikacijske težave pa so dodatno zamaknile pomoč, je pojasnil moštveni kolega Mikkel Bjerg. Ker ni imel druge takojšnje možnosti, je vzel rezervno kolo shimano nevtralne službe.

Pogačar je kolo vozil nekaj kilometrov, preden je znova prešel na svojo opremo, a izkušnja ni bila dobra. »Zelo neudobno je bilo,« je po poročanju časnika Het Laatste Nieuws povedal po dirki. »Višina sedeža ni bila pravilna, tudi obroči niso bili primerni za tlakovce. Bilo je, kot bi vozil 'karjolo'.«

Menjava je bila hitra. FOTO: Etienne Garnier/AFP

Njegov moštveni kolega pri UAE Florian Vermeersch je to morda najbolje povzel. »Vožnja z nevtralnim servisnim kolesom je kot da prideš na bazen in ugotoviš, da si pozabil kopalke. Oblečeš rezervne, ki ti jih dajo, vendar se v njih ne počutiš udobno.«

To ni bilo prvič, da je shimano odigral ključno vlogo pri reševanju Pogačarjevih težav. Na 11. etapi lanske dirke po Franciji je Slovenec padel po stiku s Tobiasom Hallandom Johannessenom. Pri tem se mu je snela veriga, a je mehanik nevtralne službe težavo hitro odpravil, tako da je lahko nadaljeval brez izgube časa.