Pogačar sprintal s prazno gumo?

Pariz–Roubaix je dirka, na kateri so mnogi veseli, če zgolj preživijo. Tako je bilo tudi pri Antoniu Morgadu, ki mu je med nedeljskim »peklom severa« kar petkrat počila guma. Kljub temu mu je uspelo dati ključno podporo Tadeju Pogačarju, prepričan pa je tudi, da je svetovni prvak sprintal z izpraznjeno gumo na kolesu in da je tudi zato izgubil proti Woutu van Aertu.

»Na srečo nisem padel. Na koncu sem imel petkrat 'defekt'. Štirikrat pred Trouée d'Arenberg in potem še enkrat v zaključku, zato je bilo sploh težko priti do cilja,« je po dirki povedal Morgado. Portugalec je v prvih tlakovanih odsekih dirke opravil ogromno dela, saj je ekipa UAE želela od začetka narekovati visok ritem, utruditi peloton in ga obenem zredčiti. Načrt je bil dobro zastavljen, dokler tudi Pogačarja ni izdala sreča in je moral nekaj minut voziti na nevtralnem kolesu.

Končalo se je s ponovitvijo lanskega drugega mesta. »Imeli smo dober načrt. Ko smo prišli z odsekov 27 in 26, smo imeli spredaj štiri kolesarje. Tam sem dobil 'defekt', a fantje so res opravili odlično delo. Dan nam resnično ni bil naklonjen. Slišal sem tudi, da je padel Florian Vermeersch. Sreča torej ni bila na naši strani, a kot ekipa smo lahko ponosni. Naredili smo vse, da bi Tadeja pripeljali v najboljši položaj. Spet drugo mesto – to ni slab rezultat,« pravi Morgado.

Po cilju si je ogledal Pogačarjevo kolo in podal zanimivo ugotovitev, ki pa je moštvo oziroma Pogačar sam še nista potrdila: »Mislim, da je moral sprintati z izpraznjeno pnevmatiko. Pregledali smo njegovo kolo in videti je bilo, kot da je imel prazno zadnjo gumo. Res smo zelo ponosni nanj. Izjemno sem ponosen, da sem del te ekipe. Kot sem dejal, se zagotovo vrnemo,« je sklenil Portugalec.