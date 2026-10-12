Tadej Pogačar bo moral skrajšati dopust, kriv je mladi Francoz

Francoski kolesarski up Paul Seixas (Decathlo CMA CGM) je z zmago na dirki po Lombardiji poskrbel za enega največjih dosežkov svoje mlade kariere. Dvajsetletnik je postal najmlajši zmagovalec italijanske klasike, na kateri je v preteklih petih izvedbah kraljeval naš zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates). Slovenski šampion je letošnjo preizkušnjo zaradi poškodb po padcu na dirki po Španiji izpustil, njegov naslednik na vrhu zmagovalnega odra pa je navdušil tudi nekdanjega dolgoletnega prvega moža ekipe Groupama-FDJ Marca Madiota, ki pravi, da bo imel Pogačar zaradi izjemnega Francoza v prihodnosti še veliko preglavic. »Gre za nadaljevanje in potrditev tistega, kar smo že slutili. Seixas je izjemno zgodaj dozorel talent,« je za RMC Sport dejal Madiot, ki je v preteklosti med drugim bdel ...