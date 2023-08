Tadej Pogačar plačal davek za Tour in bron na cesti

Tadej Pogačar ima to sezono za seboj že 16 zmag, končno 2. mesto na Touru in bronasto kolajno s cestne dirke na svetovnem prvenstvu. Slovenski navijači so se nadejali, da bo 24-letnik s Klanca pri Komendi tudi v vožnji na čas, ki jo je prepričljivo dobil belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, uprizoril nov spektakel z vrhunsko uvrstitvijo, vendar tudi svetovni številki ena kdaj zmanjka goriva. Izmučeni Pogi se je moral tokrat sprijazniti z 21. mestom.

»Razočaran sem, po vsej sezoni telo potrebuje počitek, tokrat sem to videl. V nedeljo sem dal vse, kar sem še imel v sebi. Morda je to to za letos, moram si nekoliko oddahniti, letos si še nisem. Do avgusta je neslo,« je Pogačar v pogovoru za TV Slovenija nakazal, da bo letos morda izpustil jesenski del sezone, v katerem je zadnji dve leti zablestel z zmagama na dirki po Lombardiji.