    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

    Tadej Pogačar po lovoriko, ki bi jo branil na domačih cestah

    Slovenski kolesarski šampion bi lahko v tednu dni postal svetovni in evropski prvak. Na mladinski dirki 10. mesto novinke Maruše Tereze Šerkezi.
    Tadej Pogačar bo na EP v Franciji nastopil v posebnem reprezentančnem dresu svetovnega prvaka. FOTO: Kolesarska zveza Slovenije
    Tadej Pogačar bo na EP v Franciji nastopil v posebnem reprezentančnem dresu svetovnega prvaka. FOTO: Kolesarska zveza Slovenije
    Miha Hočevar
    4. 10. 2025 | 05:00
    6:34
    Tadej Pogačar kot za stavo nabira najbolj cenjene trofejne majice v kolesarstvu, navsezadnje je prejšnjo nedeljo drugič zapored osvojil mavrično majico svetovnega prvaka. Že teden dni pozneje bi lahko postal še evropski prvak, saj mu je trasa jutrišnje cestne dirke na prvenstvu stare celine v Franciji pisana na kožo.

    Dodatni motiv za najboljšega kolesarja na svetu, ki bi v primeru zmage belo majico z evropskimi zvezdicami bržkone oblekel le na podelitvi (na dirkah bo odet v svetovno mavrico, ki ima precej večjo težo), je to, da bi evropsko krono lahko prihodnje leto branil na domačih cestah.

    Več iz teme

    Tadej PogačarkolesarstvoRemco EvenepoelJonas VingegaardUrška ŽigartEP v kolesarstvu

    Gospodarstvo  |  Novice
    Premium
    Premium
