Tadej Pogačar po lovoriko, ki bi jo branil na domačih cestah

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar kot za stavo nabira najbolj cenjene trofejne majice v kolesarstvu, navsezadnje je prejšnjo nedeljo drugič zapored osvojil mavrično majico svetovnega prvaka. Že teden dni pozneje bi lahko postal še evropski prvak, saj mu je trasa jutrišnje cestne dirke na prvenstvu stare celine v Franciji pisana na kožo.

Dodatni motiv za najboljšega kolesarja na svetu, ki bi v primeru zmage belo majico z evropskimi zvezdicami bržkone oblekel le na podelitvi (na dirkah bo odet v svetovno mavrico, ki ima precej večjo težo), je to, da bi evropsko krono lahko prihodnje leto branil na domačih cestah.