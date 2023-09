Tadej Pogačar po tretjo Lombardijo, Giro trka na vrata

»Morda je to to za letos, moram si nekoliko oddahniti, letos si še nisem. Do avgusta je neslo,« je Tadej Pogačar po svetovnem prvenstvu na Škotskem, na katerem je osvojil bron na cestni dirki, namignil, da je morda že končal sezono. Kljub temu ni bilo pričakovati, da ga kar pol leta ne bo v profesionalni karavani. V pogovoru za italijanski časnik Gazzetta dello Sport je potrdil, da si je za sezono 2023 zadal še en cilj, tretjo zaporedno zmago na dirki po Lombardiji.

Dirka po Emiliji 30. septembra, Tre Valli Varesine 3. oktobra in Lombardija 7. oktobra, to so dirke, na katerih bo letos še nastopil 24-letnik s Klanca pri Komendi. Izpustil bo kanadski preizkušnji svetovne serije, čeprav bi ta konec tedna branil lansko zmago v Montrealu.

Vendar bi bilo to še prekmalu za vrnitev po izjemno napornem prvem delu sezone, v katerem je slavil že 16 zmag, Tour končal na 2. mesto in osvojil bron na SP. Pri Gazzetti so ga vprašali ali bi svoje zmage, tudi zgodovinsko prvo slovensko na dirki po Flandriji, zamenjal z uspehi Jonasa Vingegaarda, ki ga je drugič zapored premagal na Touru.

Tadej Pogačar se je letos izkazal tudi z bronom na SP. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

»Nič ne bi zamenjal, spremenil bi samo eno stvar, padec na dirki Liege–Bastogne–Liege, brez katerega bi bilo vse popolno,« je Pogačar spomnil na nesrečo 23. aprila, v kateri si je zlomil zapestje leve roke in kar pet tednov ni smel na kolo.

»Sprva nisem mislil, da to ne bo nekaj ključnega. Če pa se zdaj ozrem nazaj, vpliv te poškodbe na moje priprave za Tour ni bil majhen. Moral sem jih spremeniti, na začetek dirke sem sicer prišel v izjemni formi, ne pa tudi pripravljen za vse tri tedne,« je o posledicah padca spregovoril kapetan ekipe UAE, ki je v tem, kot je pri njem običajno, videl tudi nekaj dobrega.

Dobrodelnost in trening

»Iz Toura sem potegnil več kot le eno lekcijo. Tudi iz izkušnje s poškodbo je mogoče potegniti nekaj znanja za v prihodnje. Predvsem pa je potrdila nekaj, kar sem vedel že prej. Zdravje je najbolj pomembno, številka ena je tako v vsakdanjem življenju kot v vrhunskem športu,« je nadaljeval prvi kolesar s svetovne jakostne lestvice, ki je pred dvema tednoma z deljenjem avtogramom in fotografiranjem z navijači na Kongresnem trgu zbral skoraj 38.000 evrov za žrtve poplav v Sloveniji.

Tadej Pogačar (levo) je drugo leto zapored Tour končal za Jonasom Vingegaardom. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Tedaj je treniral na naših cestah, zdaj je spet v Monte Carlu. »Poletni treningi v vročini niso najbolj prijetni, vendar je dirka po Lombardiji prava motivacija, da poskušam čim bolje končati sezono. Vedno sem imel rad jesenske italijanske klasike,« se je ozrl k zadnjemu velikemu izzivu sezone, na katerem bo poskušal postati šele tretji kolesar v zgodovini s tremi zaporednimi zmagami na dirki po Lombardiji.

Spregovoril pa je tudi o izzivih za prihodnje sezone, navijači bi ga radi videli tudi na zloglasnih kockah dirke Pariz–Roubaix, Italijani ga že dolgo vabijo na Giro. »Predvsem za Pariz–Roubaix je še prezgodaj, potreboval bom še nekaj let. Giro pa že nekaj časa trka na moja vrata. Ne vem, pustimo se presenetiti,« je vrata italijanskega kroga odprta pustil Pogačar.