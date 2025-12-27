  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Tadej Pogačar: Brez Urške ne bi imel takšnih uspehov

    Slovenski kolesar je med pripravami na novo sezono govoril o svoji izbranki Urški Žigart, ki ga iz dneva v dan motivira ter mu stoji ob strani.
    Tadej Pogačar in Urška Žigart sta najbolj ikoničen par v kolesarskem svetu. FOTO: Yoan Valat/Reuters
    Galerija
    Tadej Pogačar in Urška Žigart sta najbolj ikoničen par v kolesarskem svetu. FOTO: Yoan Valat/Reuters
    Matic Rupnik
    27. 12. 2025 | 17:24
    3:04
    A+A-

    Slovenski kolesar Tadej Pogačar je že v pripravah na sezono 2026, ki bo zanj zelo pomembna. Glavni cilj seveda ostaja dirka po Franciji, želi pa si zmagati tudi enodnevna spomenika Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix. V enem izmed pogovorov za otoške medije se je Slovenec razgovoril o pomembnosti svoje zaročenke in odlične kolesarke Urške Žigart, odličnih uspehih njegove mladinske ekipe ter prepoznavnosti po celotnem svetu. 

    image_alt
    Po najboljših pripravah Tadej Pogačar v lov za spomenikoma, ki ju še ni osvojil

    »Brez Urške bi veliko težje dosegel svoje uspehe. Lahko se ji le zahvalim za podporo na vseh korakih najinih karier in življenj. Preprosto je neverjetno,« je Pogačar za Sky Sports govoril o svoji zaročenki, s katero preživi veliko prostega časa. Minula sezona je bila zaradi poškodbe na dirki po Franciji zanj zelo zahtevna, zato je bila Urška Žigart rama, na katero se je lahko naslonil v težkih trenutkih. 

    Najboljši kolesar na svetu je spregovoril tudi o drugih vrhuncih preteklega leta, bolj kot na rezultate pa se je osredotočil na drugačne uspehe. »Z ekipo Pogi Team in svojo fundacijo sem začel že zelo zgodaj v svoji karieri, zato zdaj nimam prav veliko časa za pomoč pri tamkajšnjem delovanju in delu z otroki. Oba projekta potekata odlično in z veseljem jima po koncu kariere namenim nekaj več časa,« pravi. 

    Urška Žigart je resda tudi sama kolesarka, a kadar ji čas dopušča, rada v cilju spremlja svojega zaročenca, ki praviloma zmaguje. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
    Urška Žigart je resda tudi sama kolesarka, a kadar ji čas dopušča, rada v cilju spremlja svojega zaročenca, ki praviloma zmaguje. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

    V Pogi Teamu se kali veliko mladih upov, ki šele stopajo na pot profesionalnega kolesarstva, vseeno pa v njihovih vrstah že lahko najdemo nekaj izjemno talentiranih posameznikov, ki bi lahko v prihodnje uspeli priti do najvišje ravni športa. Med drugim je za Pogačarjevo ekipo pred leti vozil tudi Jan Christen, zdaj že uveljavljeni profesionalec, ki je v minuli sezoni osvojil nekaj vrhunskih rezultatov. 

    Obenem je pred letošnjo sezono začela delovati tudi ekipa Pika Team, namenjena obetavnim kolesarkam, ki so letos že dosegale nekaj zelo dobrih rezultatov. Ime Tadeja Pogačarja nosi tudi kontinentalna ekipa Pogi Team Gusto, v kateri denimo vozi aktualni državni prvak v vožnji na čas in ciklokrosu Mihael Štajnar, prav tako pa se tam kali tudi hrvaški cestni prvak Nicolas Gojković. 

    Nošnja dresa, na katerem je na veliko napisano ime najboljšega kolesarja zadnjih let je odgovornost, a hkrati tudi velika čast. Tadej Pogačar je po svetu močno poznan, sam pa pravi, da ga to ne moti. »Prelepo je, da imam toliko navijačev, ki poznajo moje ime in me vzpodbujajo po celem svetu, sploh po državah, ki imajo zelo bogato kolesarsko zgodovino,« pravi. 

    Več iz teme

    Tadej PogačarUrška ŽigartkolesarstvoUAE Team Emiratesdirka po FrancijiTour de FranceAndrej Hauptman

