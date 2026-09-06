Pogačar dobro okreva, a čaka ga še dolga pot

Včeraj je že postalo jasno, da je sezona Tadeja Pogačarja končana. Pri njegovi ekipi UAE Emirates so poleg naznanitve nove pogodbe sporočili, da slovenskega šampiona letos ne bo več na dirkah, zamudil bo tudi domače evropsko prvenstvo v okolici Ljubljane in Šenčurja. Pri Emiratih so pojasnili, da Pogačarjevo okrevanje po operaciji sicer poteka dobro, toda kombinacija poškodb je preveč resna, da bi bilo smiselno tvegati s prehitro vrnitvijo na kolo. »Tadej po operaciji dobro napreduje in z njegovim dosedanjim okrevanjem smo zelo zadovoljni. Toda zaradi kombinacije poškodb – pretresa možganov, stabilnega zloma sedmega vratnega vretenca in odprtega zloma ključnice – smo skupaj s Tadejem sprejeli odločitev, da se v tej sezoni ne bo več vrnil na tekmovanja,« je sporočil glavni zdravnik ...