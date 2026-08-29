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Kolesarstvo

Znano je, kako hudo je poškodovan Pogačar, je sezona končana?

Ni še jasno, ali bo potrebna operacija, hkrati pa ne gre za običajen zlom ključnice. Zato Pogačar v Montrealu verjetno ne bo branil naslova svetovnega prvaka.
Tadej Pogačar je veliki osmoljenec osme etape Vuelte, želimo mu hitro okrevanje. FOTO: Jose Jordan/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je veliki osmoljenec osme etape Vuelte, želimo mu hitro okrevanje. FOTO: Jose Jordan/AFP
Matic Rupnik
29. 8. 2026 | 19:45
29. 8. 2026 | 20:51
2:25
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Iz Španije prihajajo prve novice o poškodbi Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je v bolečinah zapustil osmo etapo Vuelte. Aktualni svetovni prvak naslova v Montrealu čez tri tedne zagotovo ne bo branil, saj si je zlomil in izpahnil ključnico, verjetno pa bo potrebna tudi operacija. 

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VIDEO: Tako je padel in odstopil Tadej Pogačar, usoden je bil kamen na cesti

Prav tako si je Pogačar zlomil sedmo vratno vretence (C7), najnižjega vretenca vratnega dela hrbtenice, ki leži na prehodu med vratom in prsnim košem. Gre za potencialno resno poškodbo, saj so v neposredni bližini hrbtenjača in živci, resnost pa je odvisna predvsem od vrste in stabilnosti zloma ter morebitne prizadetosti živčevja.

Organizatorji so sporočili, da naj bi Pogačar utrpel še več ureznin po obrazu (prebil je tudi arkado) in pretres možganov. Takoj po padcu so slovenskega zvezdnika odpeljali do najbližje bolnišnice, kjer bodo sedaj ocenili resnost poškodbe ter določili, ali je potrebna operacija, je še povedal uradni zdravnik na Vuelti Alvaro Ostiz.

Poškodbe ključnice so sicer v športu precej nepredvidljive. Pri enostavnem zlomu in uspešnem zdravljenju se lahko kolesar na kolo vrne presenetljivo hitro, v nekaterih primerih že po nekaj tednih. Povsem drugače je pri zapletenem zlomu, izpahu ali poškodbah vezi in okoliških struktur, ko se okrevanje lahko zavleče na več mesecev. Veliko je odvisno tudi od tega, ali je potrebna operacija in kako hitro se kost zaceli, zato je neposredno po poškodbi čas vrnitve na dirke težko zanesljivo napovedati.

»Zdi se, da je sezona ogrožena. Verjetno bo prišlo do operacije - kolikor sem slišal, ni šlo za enostaven zlom. A poškodba ključnice je lahko sanirana v desetih dneh ali pa v dveh mesecih,« je za RTV Slovenija povedal kolesarski strokovnjak Martin Hvastija. 

Svetovno prvenstvo v Montrealu bo sicer potekalo med 20. in 27. septembrom. Teden dni pozneje bo velik spektakel gostila še Slovenija, saj bo pri nas potekalo evropsko prvenstvo. Zadnja velika dirka sezone je dirka po Lombardiji, ena izmed petih največjih klasik na svetu, ki jo je Pogačar dobil že petkrat. 

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Tadej PogačarUAE EmiratespoškodbaVueltaVuelta 2026dirka po Španiji

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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