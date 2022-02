Tadej Pogačar prebolel covid-19

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je bil pozitiven na novi koronavirus in je imel blažje simptome, je sporočila njegova ekipa UAE Emirates. Pogačarja čaka še nekaj zdravniških pregledov, vendar naj bi bil do prve dirke te sezone, dirke po Združenih arabskih emiratih, ki se začenja 20. februarja, že pripravljen.

»Tadej je bil pozitiven na koronavirus in je imel blažje simptome. Upoštevali smo vsa priporočila, zato je za svojo varnost in varnost širše skupnosti prestal obdobje izolacije in okrevanja, preden se je vrnil na lažji trening,« so zapisali v ekipi. Pogačar naj bi imel covid-19 pretekli teden. Dirka po Združenih arabskih emiratih se bo s sedmo etapo končala 26. februarja, zmago pa brani ravno 23-letni Slovenec.