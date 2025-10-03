Tadej Pogačar pred EP: Noge so dobre, nisem jih pustil v Afriki

Tadeja Pogačarja v nedeljo čaka še drugo veliko tekmovanje letošnje sezone, ko bo na francoskih cestah napadal naslov evropskega prvaka. Slovenec bo prvi favorit dirke, a konkurenca je morda še močnejša kot na svetovnem prvenstvu v Ruandi. Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel bosta nevarna, a novi stari svetovni prvak se ne boji konkurence.

Na tiskovni konferenci pred dirko je predstavil svoje načrte in povedal, da ni najbolj zadovoljen nad številom dirk, ki potekajo v istem času. »To ni dobro, ker imamo veliko dirk, kot sta dirka po Emiliji in po Hrvaški. Veliko kolesarjev se mora odločiti, ali bodo dirkali za ekipo ali reprezentanco. Veliko kolesarjev se je odločilo za evropsko prvenstvo in zdaj smo tukaj, je tako, kot je. Če bi mene vprašali, bi v programu tako ali tako spremenil veliko stvari,« pravi Pogačar.

Slovenec izpostavlja, da se je za nastop odločil na podlagi težke trase, ki je v preteklosti na prvenstvu stare celine nismo videli. »Evropsko prvenstvo je v koledarju vedno malo v napoto. Jasno, nihče te dirke nima za glavni cilj, zadnjih nekaj let je bila trasa pogosto prelahka. Letos pa je res prava klančarska, zato sem se odločil za prihod.«

Novi dres Tadeja Pogačarja, s katerim bo nastopil na nedeljski cestni dirki. Na njem ni sponzorjev ekipe UAE Emirates, saj bo nastopil v reprezentanci. FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Pogačar dodaja, da je pripravljenost dobra. »Smo kar pozno v sezoni, po svetovnem prvenstvu in dolgem potovanju domov sem takoj odpotoval v Francijo. Počutim se precej dobro, srečen sem, da sem tukaj in da bom v nedeljo preizkusil svoje noge,« pravi.

»Klanci so precej težki, edina sprememba v primerjavi s Kigalijem je dolžina. Dirka bo bolj eksplozivna, saj so klanci strmi in ne tako dolgi. V cilju bo v boju za zmago zagotovo več fantov, kot v Ruandi,« potek dirke napoveduje Slovenec.

V reprezentanci bodo poleg Tadeja Pogačarja še Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar.

Pomemben faktor bodo odigrale neurejene ceste v Franciji. »Ceste so kar raztreščene, neurejene. To bo vplivalo na dirko, klanci so strmi, na spustih imamo ostre in zahrbtne ovinke. Zaradi te trase bo dirka zanimiva, a med klanci je veliko ravnine, zato bo to dirko nekako držalo skupaj. Na koncu bo vseeno treba imeti noge za zaključne špice. Noge so dobre, nisem jih pustil v Afriki.«

V slovenski reprezentanci manjka nekaj dobrih kolesarjev, a vseeno bo sedmerica okrog Pogačarja zelo kakovostna. »Ekipa mora ostati kot ekipa. Od štarta moramo biti osredotočeni, a ko bomo prišli na težje klance, bodo nekatere reprezentance poskušale z napadi. Imamo kar dobro zasedbo,« pravi Pogačar.

Primoža Rogliča ne bo v Franciji, pomembno vlogo bosta imela predvsem Matej Mohorič in Domen Novak. FOTO: KZS

Na dirki bo nastopil tudi Danec Jonas Vingegaard, ki sicer ni specialist za enodnevne preizkušnje, a vseeno bo imel pomembno vlogo v boju za zmago. »Dolgo časa je, odkar sem dirkal proti Jonasu na enodnevni dirki. Če je tukaj, to pomeni, da je zelo dober,« meni svetovni prvak.

Pogačar je prepričan, da je v izjemni formi tudi Remco Evenepoel. »V nedeljo je dokazal, kako dober je, ko je bil po drugi po tako dolgi dirki in dveh menjavah kolesa. Je zelo močan in motiviran, v kronometru je naravnost letel. Mislim, da bo v nedeljo zelo dober.« Slovenec dodaja, da se z Belgijcem dobro razumeta. »Na dirkah smo rivali, a z Remcom se kar dobro razumeva. Seveda na svetovnem sva se borila za zmagi, ampak to je dirkanje.«

Takole je Tadej Pogačar pred slabim tednom dni poziral z zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Ga v nedeljo čaka nova? FOTO: Jean Bizimana/Reuters

V nadaljevanju sezone ga čakata še dve dirki. Dlje časa je jasno, da bo nastopil na Dirki po Lombardiji, marsikoga pa je presenetila napoved, da bo dirkal tudi na preizkušnji po treh dolinah Vareseja. »Tre Valli Varesine vozim zato, ker je ravno na poti proti Lombardiji. Pa tudi dirko imam rad, ima lep in zanimiv profil, nikoli ne veš, kdo bo zmagal.«

Bo Tadej Pogačar dizajner trase domačega evropskega prvenstva?

Dotaknil se je tudi evropskega prvenstva, ki ga bo prihodnje leto organizirala Slovenija. Meni, da prireditve nismo dobili le zaradi njega. »Imamo kar nekaj kolesarjev, ki so zdaj na vrhu. Tako velik dogodek, kot je evropsko prvenstvo, pomaga pri razvoju mladih kolesarjev, enako je z organizacijo velikega štarta dirke po Franciji. Ni važno, kje bo dirka, jaz bom vedno pripravljen. Vseeno pa upam, da bo dirka težka.«

Če bomo prihodnje leto na evropskem prvenstvu v Ljubljani spremljali razburljivo traso, potem si lahko ob cestah obetamo trume navijačev, ki bodo podpirale Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in ostale slovenske predstavnike. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Pogačar je nekaj dni pred cestno dirko preizkusil tudi novi dres svetovnega prvaka, ki se razlikuje od standardnega, ki ga nosi v ekipi UAE Emirates. Na njem so namreč zapisani sponzorji slovenske reprezentance, Pogačarju pa je očitno dres zelo všeč.

V nedeljo ga bodo na cestni dirki sprem Matej Mohorič, Matevž Govekar, Domen Novak, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar. Nastop je tik pred zdajci zaradi bolezni odpovedal Danec Mads Pedersen, ki je zaradi bolezni že končal sezono, zato ne bo mogel pomagati Jonasu Vingegaardu in Matthiasu Skjelmoseju.