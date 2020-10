Tadej Pogačar predčasno končal sezono

Nazadnje na klasiki valonska puščica

Uspehi Rogliča in Pogačarja v sezoni 2020. FOTO: Delo

Slovenski kolesarje predčasno končal letošnjo sezono, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se opira na informacijo njegovega moštva UAE Team Emirates. Slednje je sporočilo, da 22-letnik potrebuje premor in bo izpustil zadnjo načrtovano dirko v sezoni.Pogačar, drugi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci, bi moral letos nastopiti le še na dirki po Flandriji 18. oktobra, a bo slednjo zaradi utrujenosti izpustil. Pogačar je v nedeljo na dirki Liege - Bastogne - Liege zasedel tretje mesto za rojakomin Švicarjem. To pa je bilo tudi zadnjih 257 tekmovalnih kilometrov v sezoni za zmagovalca dirke po Franciji.V letošnjem tekmovalnem obdobju je bil 22-letnik izjemen. Na začetku sezone je dobil dirko po Valencii, bil drugi na preizkušnji po Združenih arabskih emiratih, nato pa je osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas ter končal drugi za Rogličem na cestni dirki na DP.Po koncu koronskega premora na mednarodnih tleh je avgusta nastopil na italijanskih klasikah Strade Bianche (13. mesto) in Milano - San Remo (12. mesto), pred zmago na Touru pa je bil skupno četrti na kriteriju Dauphine.Na dirki po Franciji je dobil tri etape, med njimi tudi kronometer, s katerim je v predzadnji etapi nadoknadil 57 sekund zaostanka za rojakom Rogličem, s čimer si je zagotovil rumeno majico tik pred prihodom na Elizejske poljane v Parizu. Po Touru je nastopil še na svetovnem prvenstvu v cestni dirki, kjer je osvojil 33. mesto, zatem pa še na klasiki valonska puščica, kjer je bil deveti.