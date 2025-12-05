Tadej Pogačar prejel zlato kolo za najboljšega kolesarja minule sezone

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je nocoj v Parizu podelila nagrade najboljšim kolesarjem minule sezone. Pričakovano je zlato kolo za najboljšega kolesarja leta prejel Slovenec Tadej Pogačar, ki je bil z naskokom najboljši na lestvici UCI.

Odgovorni na krovni organizaciji so svetovnega prvaka nagradili zavoljo zmage na Dirki po Franciji, ki ji je dodal uspehe na spomenikih v Lombardiji, Flandriji in Valoniji (Liege-Bastogne-Liege). Mavričnemu dresu je dodal tudi tistega za najboljšega kolesarja Evrope, sicer pa je v celotni sezoni zbral 20 zmag.

Pri dekletih je slavila prva francoska zmagovalka ženskega Toura Pauline Ferrand-Prevot iz ekipe Visma-Lease a Bike. Konkurenca je bila precej huda, za laskavi naziv so se potegovale tudi Demi Vollering (FDJ-Suez), Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM), Marlen Reusser (Movistar), Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) in Lorena Wiebes (SD-Worx).

V moški kategoriji so bili za naslov nominirani še Pogačarjeva ekipna kolega pri ekipi UAE Emirates Isaac del Toro in Joao Almeida, Jonas Vingegaard in Simon Yates (oba Visma-Lease a Bike), dvojec iz Soudal Quick-Stepa Tim Merlier in Remco Evenepoel ter Ben Healy (EF Education EasyPost), Mads Pedersen (Lidl-Trek) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

V bitki za najpriljubljenejšega športnega direktorja je sodeloval tudi Slovenec v ekipi UAE Emirates Andrej Hauptman. Pogačar je sicer zlato kolo osvojil že v letih 2021 in 2024, med Slovenci pa je laskavi naziv leta 2020 pripadel tudi Primožu Rogliču, ki ga letos ni bilo med nominiranci.

Slovenski kolesar bo v torek prejel tudi nagrado slovenskega športnika leta, kjer ne bo edini kolesar, na prireditvi pa ga bomo po vseh verjetnosti pogrešali.