Tadej Pogačar: prva dirka, prva zmaga (VIDEO)

Cullera

- Veliki up slovenskega kolesarstvaje v velikem slogu odprl sezono 2020. V 2. etapi dirke po Valencii je že slavil svojo prvo letošnjo zmago.Komaj 21-letni kolesar ekipe UAE na 2 km dolgem ciljnem vzponu na Cullero ni kazal nič spoštovanja do najstarejšega v karavani, 39-letnega(Movistar), ki sicer velja za velemojstra tovrstnih zaključkov. Tokrat ni bil kos tekmecu s Klanca nad Komendo, ki je najbolj pospešil v zadnjem ovinku.Pogačar, ki je oblekel tudi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku, in Valverde sta stara znanca z lanske Vuelte. Španec jo je končal na 2. mestu zain pred tretjeuvrščenim Pogačarjem.»Etapa mi je ustrezala, nisem pa pričakoval zmage, saj po dolgem tekmovalnem premoru nisem vedel, kako dobro sem pripravljen. Moja ekipa je opravila odlično delo, zdaj pa bomo storili vse, da majico pripeljemo do cilja,« je o nadaljevanju petdnevne preizkušnje v Španiji povedal Pogačar, za katerega je to skupno 9. zmaga med profesionalci. Osem jih je slavil lani v svoji krstni sezoni, ko je na Vuelti dobil kar tri etape.Dobro sta se sicer odrezala tudi njegov moštveni kolegana 11. mestu in(Bahrain McLaren) na 12. mestu.