Tadej Pogačar razkril recept za čarobni napitek, ki ga pelje do zmag

Tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar dirka na pogon čudežnega napitka. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji in št. 1 na lestvici Mednarodne kolesarske zveze je v pogovoru z Mattom Stephensom, nekdanjim britanskim profesionalnim kolesarjem, ki ima na YouTube kolesarsko oddajo Sigma Sports Cafe Ride, razkril nekaj malih skrivnosti, ki ga peljejo do zmag. Med drugim je pojasnil, kako je zmagal na dirki po Lombardiji. Kot je povedal tudi zaradi spretnosti in pravočasnem vnosu čudežnega napitka.

»Zagrabila me je panika. Mislil sem, da bom v vožnjo navzdol izpeljal z razliko, toda pri vzponu bi bili krči premočni in ne bi zdržal. K sreči je pravočasno prišel spremljevalni avto. Dobil sem napitek iz kumaričnega soka, soli in kisa. Zelo mi pomaga. Elektroliti in sol delujejo. Bil sem malo bolan, zato mi je teklo iz nosu, zaradi česar sem izgubljal preveč tekočine in dobiš krče zaradi dehidracije,« je povedal 25-letni Slovenec. Med drugim je razkril tudi, na kateri dirki, ob »Touru« bi najraje zmagal. Izbral je dirko po Flandriji ali na svetovnem prvenstvu.