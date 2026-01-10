Pogačarjev izziv bo tokrat tridnevni dogodek, namenjen vsem navijačem

Letos je bil Tadej Pogačar napornemu urniku navkljub zelo dejaven na domačih cestah. Sprva smo po velikih uspehih zanj navijali na domačem kriteriju, na katerem je nastopilo veliko znanih imen, po koncu sezone pa je na dogodku S Klanca v klan'c tekmoval tudi z rekreativnimi kolesarji. V letošnjem letu pa se je njegova ekipa odločila za spremembo, njegov dogodek bo odslej trajal tri dni.

V petek, 31. julija zvečer, bo na ulicah Komende spet na sporedu Pogačarjev kriterij, ki je lani ponudil epsko dirkanje nekaterih najboljših slovenskih, pa tudi tujih kolesarjev iz svetovne serije. Ta bo na sporedu le pet dni po koncu dirke po Franciji, ko bo veliko kolesarjev prostih, zato bodo lahko spet prišli v Komendo, kjer se bodo podružili z najboljšim kolesarjem na svetu.

V soboto sledi družinski dan, ki so ga organizatorji poimenovali »junior Pogi challenge«, oziroma Pogijev mladinski izziv. Verjetno se bo svetovni prvak takrat podružil s svojimi najmlajšimi oboževalci, nedvomno pa bo zanimanje spet veliko.

Na začetku dirke »S Klanca v klan'c«. Čez krožišče v Komendi so kolesarji tekmovali tudi na Pogačarjevem kriteriju. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Dogajanje pa bo v nedeljo zaključil dogodek S Klanca v klan'c, na katerem se bo 1189 kolesarjev s Pogačarjem pomerilo v dirki na Krvavec. Zanimanje za udeležbo je bilo lani ogromno, organizatorji pa so ponudili tudi bogat pester program, ki je navdušil vsakega, ki se je na meglen dan odpravil proti znamenitem vzponu. Podkast Tour 202 z zmagovalcem dirke po Franciji in koncert skupine Siddharta sta poskrbela za veliko dobre volje, to pa pomeni, da se bodo številni navdušenci nad kolesarstvom še vrnili.

Tadej Pogačar bo sicer prvo cestno dirko odpeljal sedmega marca na klasiki Strade Bianche po makadamskih odsekih v slikoviti Toskani. Sledijo spomenili Milano-Sanremo, dirka po Flandriji, Pariz-Roubaix in Liège-Bastogne-Liège, etapni dirki po Romandiji in Švici ter velika dirka po Franciji.