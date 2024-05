Tadej Pogačar se je poigral še v šprintu navkreber

Kaj lahko tekmeci na Giru storijo, ko si Tadej Pogačar zaželi zmago? Ne prav veliko, po izjemni vožnji na čas v 7. etapi je simultanko uprizoril tudi v 8. etapi, prvi pravi gorski etapi 107. Gira. Ko je pospešil v zaključku ciljnega vzpona na Prati di Tivo, mu spet nihče ni mogel slediti. Prikolesaril si je tretjo etapno zmago v tem tednu in skupaj že deseto v sezoni.

Zajetna ubežna skupina je upala, da si bo na 152 km dolgi preizkušnji s skoraj 4000 višinskimi metri, v kateri je bilo ravnine le za vzorec, lahko prikolesarila nekaj dnevne slave. Vendar so imeli v Pogačarjevi ekipi UAE drugačne načrte. Očitno so želeli še dograditi to, kar je 25-letniku s Klanca nad Komendo uspelo že dan prej na uri resnice.

Na njej je ugnal tudi svetovnega prvaka Filippa Ganno (Ineos), predvsem pa se je močno oddaljil od vseh svojih tekmecev za vrh v skupnem seštevku. Vzpon na Prati di Tivo, na katerem je Pogi leta 2021 že slavil zmago na dirki Tirreno–Adriatico, je bil tako prava priložnost, da v kali zatre misli na protinapade.

Njegovi pomočniki so hitro prevzeli narekovanje tempa na čelu glavnine in ubežnikom niso dopustili več kot dobri dve minuti prednosti, na vznožju 14,6 km dolgega ciljnega vzpona s 7-odstotnim povprečnim naklonom pa je znašala le še slabe pol minute.

Nato je bilo edino vprašanje, ali bo Pogačar napadel prvi ali bo počakal na skok katerega od tekmecev in odgovoril nanj. Ob ostrem tempu, ki so ga narekovali njegovi tekmeci, ga dolgo ni bilo junaka, ki bi si drznil pospešiti še bolj.

Slaba 2 km pred ciljem se je vendarle opogumil mladi Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Boj za etapno zmago se je razplamtel in v njem je imel vseskozi glavno besedo Pogačar. Najprej je pokril nekaj skokov tekmecev, nato mu je na pomoč priskočil še Rafal Majka, ki mu je pripravil šprint, v katerem si je brez večjih težav prikolesaril prednost za nekaj dolžin kolesa.

Njegov prvi zasledovalec je bil Dani Martinez (Bora Hansgrohe), ki je drugi tudi v skupnem seštevku, v katerem zdaj zaostaja 2:40.

Pogačar je bil neverjeten

Results powered by FirstCycling.com