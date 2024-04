Tadej Pogačar se ne boji dežja in van der Poela

v nadaljevanju preberite:

»Po višinskih pripravah sem v dobri formi. Veliko osredotočenosti je bilo že na Giru in Touru, pomembna pa je tudi ta nedelja,« je Tadej Pogačar (UAE) kolesarskim novinarjem z vsega sveta povedal na novinarski konferenci pred dirko Liege–Bastogne–Liege, na kateri bo preizkusil pripravljenost pred svojim krstnim nastopom na dirki po Italiji. A to še zdaleč ne bo »laboratorijski« test, na mokrih in spolzkih ardenskih klancih se bo za zmago udaril s svetovnim prvakom Mathieujem van der Poelom (Alpecin Deceuninck).