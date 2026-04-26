Tadej Pogačar se ne boji Paula Seixasa in Remca Evenepoela

V Valoniji je vse pripravljeno na četrto izmed petih največjih enodnevnih kolesarskih dirk v koledarju svetovne serije. Na spomeniku Liège-Bastogne-Liège, ki je v preteklosti slovenskemu kolesarstvu prinesel ogromno veselja, bo Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) lovil svojo peto zmago, s katero bi se zavihtel na drugo mesto večne lestvice zmagovalcev »stare dame«.

Pisal se je četrti oktober leta 2020, ko je bila dirka zaradi pandemije koronavirusa prestavljena v jesenski termin. Takrat se je v ciljnem šprintu za zmago udarilo pet kolesarjev, med njimi pa so bili Francoz, Švicar in trije Slovenci. V četveroboj za zmago se je pičlih petsto metrov pred ciljem po zaključnem spustu vmešal Matej Mohorič, ki so ga tekmeci hitro pokrili. Francoz Julian Alaphilippe, takrat je nosil mavrično majico svetovnega prvaka, je šprint začel zelo zgodaj, vmes je oviral Marca Hirschija in Tadeja Pogačarja, z lepo prednostjo pa je roke zmagoslavno v zrak vrgel kakih dvajset metrov pred ciljem. To je bilo prehitro, saj ga je iz ozadja prehitel Primož Roglič, ki je s prednostjo nekaj milimetrov Sloveniji privozil prvo zmago na kolesarskih spomenikih.