Tadej Pogačar se zna hladiti na peklensko vročem Touru

Izjemna zmaga Mathieuja van der Poela (Alpecin Premier Tech), ki je bil najmočnejši med ubežniki v 9. etapi, je zaokrožila prvi teden 113. Toura. Njegovo prvo ime je nedvomno Tadej Pogačar (UAE), ki na prvi dan premora odhaja z dvema etapnima uspehoma in zajetno prednostjo 2:42 pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike).

»Zaenkrat gre vse dobro, ne morem se pritoževati. 'Grand départ' je bil neverjeten z ekipnim kronometrom v Barceloni, sledilo je nekaj težkih dni, v katerih so se naredile prve razlike v skupnem seštevku. Mislim, da je to dobro, zato so prvi dnevi manj kaotični,« je Pogačar strnil vtise prvega tedna.