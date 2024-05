Tadej Pogačar si v rožnatem lahko privošči kapučino in pico

V nadaljevanju preberite:

Prvi teden 107. dirke po Italiji je imel po pričakovanjih samo enega gospodarja. Tadej Pogačar (UAE) je zmagi na Oropi v 2. etapi, po kateri je prvič oblekel rožnato majico, dodal še simultanko na kronometru v 7. etapi v Perugii in zmagoviti šprint navkreber v 8. na Prati di Tivo. Ti podvigi so njegovo sezonsko bero povečali na 10 zmag, prinesli pa so mu tudi prednost 2:40 pred najbližjim zasledovalcem Danielom Martinezom (Bora Hansgrohe).