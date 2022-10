Tadej Pogačar sporočil, da je še vedno na vrhu

V nadaljevanju preberite:

»Vedno zmaga on,« so v Gazzetti dello Sport zapisali o novem podvigu Tadeja Pogačarja na dirki po Lombardiji. In ko gre za dirko odpadajočega listja, s katero se končuje dirkaško leto na najvišji ravni, imajo prav. Zadnji dve leti je bil kapetan ekipe UAE nepremagljiv na lombardijskih cestah. Tudi sicer trditev Gazzette ni daleč od resnice. Pogi letos resda ni tretjič zapored dobil Toura ali osvojil mavrične majice svetovnega prvaka, je bila pa to s 16 zmagami njegova najbolj plodovita sezona doslej. Ob njenem koncu je pred sedmo silo lahko sedel z jasnim sporočilom: še vedno sem na vrhu.