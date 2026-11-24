Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v pogovoru za italijansko Gazzetto dello Sport spregovoril o dopingu in zatrdil, da velika večina profesionalnih kolesarjev danes ne posega po prepovedanih sredstvih. Slovenec je prepričan, da se je miselnost v pelotonu bistveno spremenila, predvsem zaradi večje ozaveščenosti o zdravstvenih posledicah dopinga.

»Roko dam v ogenj zase in za veliko večino kolesarjev. Da, prepričan sem, da velika večina pelotona danes ne uporablja dopinga. Dirka se s srcem in pravo miselnostjo,« je povedal Pogačar v ekskluzivnem intervjuju ob nedavnem dogodku športne agencije A&J All Sports v okolici Brescie.

Kontrole v nočnih urah

Povod za vprašanje so bili nenavadno zgodnji dopinški nadzori med letošnjo dirko po Franciji. Danca Jonasa Vingegaarda so kontrolorji obiskali ob drugi uri zjutraj, Pogačarja pa ob petih.

»Vsi vemo, da lahko prepovedane snovi škodujejo zdravju. Kolesarstvo je vendarle šport in nihče ne želi zaradi njega tvegati življenja. Seveda se bo vedno našel kdo, ki bo poskušal ubrati bližnjico, toda v vseh teh letih sem spoznal ogromno kolesarjev in vsi imajo radi ta šport,« je poudaril slovenski šampion.

Tadej Pogačar po eni od etapnih zmag. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Po njegovem današnji profesionalci vse svoje življenje podrejajo treningom, pravilni prehrani in okrevanju. »Kolesarji se stoodstotno posvečajo športu. Imamo odlične trenerje, veliko delamo na regeneraciji in pripravi. Zakaj bi potem tvegali, da vse to izgubimo? Preprosto ni vredno.«

Pogačar je opozoril tudi na posledice dopinških prekrškov za življenje po koncu tekmovalne kariere. »Mnogi želijo ostati v kolesarstvu tudi po koncu kariere, kot športni direktorji ali trenerji. Zaradi ene napake pa lahko na koncu pristaneš pri prodajanju sladoleda ali česa podobnega,« je slikovito opisal posledice izgube ugleda in možnosti za delo v kolesarstvu.

Slovenski as ne trdi, da je doping povsem izginil, vendar vztraja, da velika večina kolesarjev ne želi ogroziti zdravja, kariere in prihodnosti. »Mi kolesarji živimo za šport in to počnemo na pravi način. Nihče si ne želi uničiti življenja. Prepričan sem, da velika večina pelotona nikoli ne bi posegla po dopingu,« je sklenil Pogačar.