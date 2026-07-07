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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Tadej Pogačar srečen tudi, če je zmagal zadnjič

Slovenski as se (še) ne spogleduje z rekordom Marka Cavendisha. Stopnjevanje forme do zadnjega tedna je stvar preteklosti.
Tadej Pogačar se je z 22. etapno zmago na Touru povzpel na 5. mesto večne lestvice. Foto Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar se je z 22. etapno zmago na Touru povzpel na 5. mesto večne lestvice. Foto Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Hočevar
7. 7. 2026 | 10:00
7. 7. 2026 | 11:04
4:20
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Tadej Pogačar in njegova ekipa UAE tekmecem ne pušča niti drobtinic, je rdeča nit strokovnih komentarjev po katalonskem uvodu v 113. Tour de France. Karavana je zdaj že v francoskih Pirenejih in se pripravlja na veliko bitko na Tourmaletu v 6. etapi, vse oči pa so uprte v slovenskega štirikratnega šampiona, ki je lov na peto zmago začel v velikem slogu.

»Morda je bila to moja zadnja zmaga, zato raje ostanem v trenutku, uživam v tej zmagi. Vsaka zmaga je zelo posebna in če lahko doživimo še več takšnih trenutkov, bom tudi hvaležen. Doslej je moja kariera že presegla moje najbolj divje predstave, zato nočem razmišljati o Markovem rekordu,« je po svoji 22. etapni zmagi na dirki po Franciji povedal Pogačar.

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