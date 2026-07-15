Pogačarja ob žvižgih gledalcev najbolj navdihuje Novak Đoković

Slovenski superzvezdnik Tadej Pogačar je tudi včeraj, na največji francoski državni praznik, ki pa se je s porazom nogometašev v polfinalu mundiala kmalu sprevrgel v nočno moro, pokoril vso konkurenco na kolesarski dirki po Franciji. V Le Lioranu, kjer ga je pred dvema letoma nekoliko presenetljivo premagal Jonas Vingegaard, se tokrat ni pustil nikomur.

V cilju se je v pogovoru za organizatorje dotaknil tudi nekaterih nekulturnih navijačev, ki so na poti proti cilju izžvižgali rumeno majico in mu jasno izrazili nenaklonjenost. »Sovražniki bodo sovražili,« pravi Slovenec in dodaja: »99 odstotkov kolesarskih navijačev je zelo kulturnih in s tem imamo res veliko sreče, saj imamo najboljše navijače na svetu. Tisti en odstotek pa nas tako ali tako dela le še močnejše,« je kot pravi šampion v cilju povedal Pogačar.

Vseeno pa je nekoliko presenetil z izjavo o svojem vzorniku med svetovnimi športnimi legendami, ki so se prav tako v preteklosti srečevale z neodobravanjem nekaterih javnosti. »Pogosto razmišljam o tenisu in o Novaku Đokoviću. Res ne psihično izjemno močen. Mislim, da je imel zelo težko kariero, vsaj kar pritiče žvižgov in neodobravanja nekaterih navijačev. A vse to se mu je dogajalo samo zato, ker je največji vseh časov. Kadar tudi mene kdo tako izžvižga, se spomnim na Novaka Đokovića, ki me vedno navdahne,« je povedal Pogačar, ki je sicer že nekajkrat izpostavil dobro prijateljsko vez s teniško legendo.

Vedno pa je tako, da so najboljši športniki najbolj pod plazom kritik. Pred leti jih je bil ogromno deležen Chris Froome, ki je tako kot Pogačar serijsko zmagoval na največji dirki na svetu, zdaj, ko se je tudi uradno upokojil, pa se mnogi zavedajo, kakšen šampion in hkrati gospod je bil. Veseli dejstvo, Pogačar skozi leta s svojo dominacijo kvečjemu pridobiva privržence.

Po tem, ko je pred dnevi prepustil etapno zmago ekipnemu kolegu Isaacu del Toru, ga obožuje celotna Mehika, tudi v Italiji in Franciji pa ima ogromno pristašev. Morda jih bo nekaj dobil še v Španiji, saj so na dan premora v kolesarskih krogih zaokrožile glasne govorice, da naj bi se, ker se na tem Touru preprosto počuti tako dobro in sproščeno, Pogačar nagibal tudi k nastopu na dirki po Španiji.

Primož Roglič bo s sinovoma še enkrat želel stopiti na najvišjo stopničko dirke po Španiji. FOTO: Oscar del Pozo/AFP

Kolesarske navdušence tako čaka še pester konec leta, saj bo na Vuelti v lovu na visok skupni rezultat nastopil tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). Na dirkah gre kmalu pričakovati tudi Luko Mezgeca (Jayco Alula), Matevža Govekarja, Jakoba Omrzela, Žaka Eržena (vsi Bahrain Victorious) ter Gala Glivarja (Alpecin Premier Tech), na Gorenjskem pa že dolgo potekajo priprave na evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bo povsem na koncu sezone gostil Šenčur s širšo okolico.

Sprinterski dan, začinjen s poskusi napadov

Na dirki po Franciji je danes sicer na sporedu razmeroma lahka šprinterska etapa, a ker se vlaki najtežjih in najhitrejših kolesarjev v glavnini v gorah dan za dnem šibijo, bi lahko videli vse več napadov s strani ekip, ki v svojih vrstah nimajo šprinterjev. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in druščina pa se bodo danes in jutri poskusili čim bolj odpočiti pred peklenskimi gorskimi etapami, ki jih nato čakajo v nadaljevanju rumene pentlje.