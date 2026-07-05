Tadej Pogačar bi lahko že v drugi etapi znova zmagal in oblekel rumeno

Po ekipnem kronometru, ki je odprl ogromno novih vprašanj, je na dirki po Franciji na sporedu prva prava cestna etapa. V slogu zadnjih let ta ne bo ravninska, temveč bomo na delu prvič videli favorite za visok skupni seštevek, med katere pa bodo pomešani še drugi specialisti za kratke in eksplozivne zaključke, ki pa jih v pravih gorskih etapah ne bo v ospredju. Med glavnimi pretendenti za visok rezultat je tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bo oblečen v pikčasto majico.

Druga etapa bo karavano vodila od Tarragone do Barcelone in bo ponudila nov razburljiv zaključek. Prvih 85 kilometrov poteka ob katalonski obali, nato pa se trasa vnovič obrne proti prestolnici te regije. Odločilen bo krog v samem centru Barcelone, ki ga kolesarski navijači že dobro poznamo – kolesarji bodo v treh krogih prečkali vzpon čez znameniti Montjuic, ki ga poznamo z dirke po Kataloniji. Tam je lani Primož Roglič strl Juana Ayusa in osvojil svojo doslej zadnjo zmago na ravni svetovne serije.

A danes bodo kolesarji premagali še nekoliko daljšo in spremenjeno izvedbo klanca, ki je dolg 1,6 kilometra s povprečnim naklonom 9,3 odstotka, konča pa se tik ob gradu. Posamezni odseki dosežejo tudi 13 odstotkov, ker pa po vzponu sledi dolga ravnina, pa napadov od daleč ne gre pričakovati.

Zadnjič bodo kolesarji vzpon prevozili le 2,5 kilometra do cilja, ko jih do konca loči le še kratek in hiter spust proti centru. Pričakovati gre zanimiv boj za etapno zmago, saj se v njem ne bodo pomerili le favoriti za visok skupni rezultat, temveč tudi eksplozivnejši pančerji.

Prvi favorit bi bil lahko francoski državni prvak Romain Gregoire (Groupama-FDJ), ki je zelo hitro opravil tudi z včerajšnjih ciljnim klancem, hkrati pa mu ne bo potrebno paziti na ekipnega kapetana. Podobno velja za Mathiasa Vacka (Lidl-Trek), a tudi Juan Ayuso in Mathias Skjelmose bi lahko konkurirala za zmago. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) verjetno še ne bo napadel vodilnega Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), a vemo, da če svetovnega prvaka zasrbijo noge, lahko pride do odličnega rezultata. Hkrati bo imel ob sebi še enega eksplozivnega kolesarja, Mehičana Isaaca del Tora.

Remco Evenepoel bo danes zelo nevaren, saj mu eksplozivni zaključki še kako ležijo. FOTO: Loic Venance/AFP

Nevarni bodo tudi fantje iz Red Bull Bore Hansgrohe – Remcu Evenepoelu zaključek zelo leži, medtem ko bo Florian Lipowitz predvsem poskušal preživeti kaotičen dan. Do priložnosti bi lahko prišel celo Maxim van Gils, ki je hiter tudi v zaključkih manjših skupin. Veliko vprašanje je, ali bo Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech) preživel klanec čez Montjuic, a jasno je, da je zelo dobra izbira za vse, ki sodelujejo v raznih napovedih etap.

Dobro formo je potrdil Tom Pidcock (Pinarello Q36,5), ki zna hitro šprintati, enako pa velja tudi za Maura Schmida (Jayco Alula). Nekoliko nejasna je taktika ekipe EF Education EasyPost, kjer se bodo za visok rezultat potegovali Alex Baudin, Richard Carapaz in Ben Healy.

Na čelu bomo veliko videli Jana Tratnika, ki bo v Red Bull Bori Hansgrohe opravljal vlogo pomočnika, njegova naloga pa bo, da kapetane na klanec pripelje v dobrem položaju. Približno enako delo v dresu Bahrain Victoriousa čaka tudi Mateja Mohoriča, ki pa je včeraj na kronometru padel, a naj ne bi bil poškodovan.