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Kolesarstvo

Pogačar kot Jordan? Bližje sta mi Bolt in Đoković

Tadej Pogačar je po včerajšnji zmagi razkril, da je kot otrok občudoval jamajškega šprinterskega kralja Usaina Bolta in srbskega teniškega asa Novaka Đokovića.
Tadej Pogačar je v cilj 6. etape prišel zelo utrujen, potem ko je pokoril konkurenco. FOTO: Dario Belingheri/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je v cilj 6. etape prišel zelo utrujen, potem ko je pokoril konkurenco. FOTO: Dario Belingheri/AFP
P. Z.
10. 7. 2026 | 14:36
10. 7. 2026 | 14:43
2:04
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»Dominator« na dirki po Franciji Tadej Pogačar je kot košarkarski Michael Jordan, je dejal športni direktor UAE Emirates Mauro Gianetti. To je dejal, ko si je svetovni prvak včeraj v Pirenejih z izjemno zmago v šesti etapi znova prikolesaril rumeno majico na dirki po Franciji. »Gre za čisti talent. To je, kot ko je Michael Jordan izvajal poteze, ki jih drugi preprosto niso mogli,« je dejal Gianetti.

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Hočevar: Videli smo eno najboljših predstav Tadeja Pogačarja

Štirikratni zmagovalec Toura je po poročanju agencije AFP povedal, da je kot otrok občudoval jamajškega šprinterskega kralja Usaina Bolta in srbskega teniškega asa Novaka Đokovića, ne pa ameriške košarkarske legende.

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Pogačar je fenomen, a glava bo enkrat rekla dovolj

»Michael Jordan, zanj sem morda premlad, toda Usain Bolt, na primer, ko sem ga videl tako dominantnega, je bilo noro,« je dejal Pogačar. »Bil je povsem na vrhu. Zelo 'kul' je bilo spremljati tudi njegovo miselnost. Ali zdaj Đokovićevo miselnost v tenisu, to je preprosto druga raven.«

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Bridki konec junaka Toura: Padec v rumeni majici in odstop

To je bila že Pogačarjeva 23. etapna zmaga na Touru in druga na letošnji dirki, s katero je znova oblekel rumeno majico, ki se ji je pred dvema dnevoma prostovoljno odpovedal. Pogačar je dejal, da je njegov glavni tekmec Jonas Vingegaard verjetno izgubil čas na spustu, ker je na vzponu pritiskal močneje. »Morda je bil na vzponu na Tourmalet malo preko meje,« je povedal branilec naslova: »Ko si zunaj svoje cone, je težko voziti navzdol. Delaš majhne napake ali imaš manj pospeškov iz ovinkov.«

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Tadej Pogačardirka po FrancijiTour 2026Tour de FranceMichael JordanJonas VingegaardUsain BoltNovak Đoković

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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