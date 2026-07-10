Pogačar kot Jordan? Bližje sta mi Bolt in Đoković

»Dominator« na dirki po Franciji Tadej Pogačar je kot košarkarski Michael Jordan, je dejal športni direktor UAE Emirates Mauro Gianetti. To je dejal, ko si je svetovni prvak včeraj v Pirenejih z izjemno zmago v šesti etapi znova prikolesaril rumeno majico na dirki po Franciji. »Gre za čisti talent. To je, kot ko je Michael Jordan izvajal poteze, ki jih drugi preprosto niso mogli,« je dejal Gianetti.

Štirikratni zmagovalec Toura je po poročanju agencije AFP povedal, da je kot otrok občudoval jamajškega šprinterskega kralja Usaina Bolta in srbskega teniškega asa Novaka Đokovića, ne pa ameriške košarkarske legende.

»Michael Jordan, zanj sem morda premlad, toda Usain Bolt, na primer, ko sem ga videl tako dominantnega, je bilo noro,« je dejal Pogačar. »Bil je povsem na vrhu. Zelo 'kul' je bilo spremljati tudi njegovo miselnost. Ali zdaj Đokovićevo miselnost v tenisu, to je preprosto druga raven.«

To je bila že Pogačarjeva 23. etapna zmaga na Touru in druga na letošnji dirki, s katero je znova oblekel rumeno majico, ki se ji je pred dvema dnevoma prostovoljno odpovedal. Pogačar je dejal, da je njegov glavni tekmec Jonas Vingegaard verjetno izgubil čas na spustu, ker je na vzponu pritiskal močneje. »Morda je bil na vzponu na Tourmalet malo preko meje,« je povedal branilec naslova: »Ko si zunaj svoje cone, je težko voziti navzdol. Delaš majhne napake ali imaš manj pospeškov iz ovinkov.«