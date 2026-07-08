Tadej Pogačar izgubil rumeno, a pridobil uro in pol

Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu prva priložnost za najboljše šprinterje. Cilj bo gostil Pau, mesto, v katerega rumena pentlja zavije domala vsako leto. Cilj je bil tam nazadnje leta 2024, ko je v šprintu glavnine slavil Jasper Philipsen in prav član ekipe Alpecin Premier Tech bo tudi danes eden glavnih pretendentov za etapno zmago. Tadej Pogačar je medtem pozitiven, čeprav za rumeno majico zaostaja skoraj osem minut in pravi, a bo težko nadoknaditi zaostanek za hitrim ter motiviranim Norvežanom.