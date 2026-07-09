Pogačar pričakuje revanšo na legendarnem Tourmaletu

Na kolesarski dirki po Franciji je pred nami spektakularna gorska etapa, ki bo karavano popeljala čez prelaz Tourmalet, ki je bil, mimogrede, prvi večji prelaz, ki ga je v zgodovini prečkala rumena pentlja. Prvič so ga kolesarji prevozili leta 1910, najhitrejši pa je bil Francoz Octave Lapize, ki je na vrhu organizatorjem slavno zakričal: »Vi ste morilci! Ja, morilci!«. Številni bi se strinjali, da so organizatorji nekaj podobnega tudi danes, saj bodo temperature ob nečloveških naporih vnovič peklenske, vrh Tourmaleta pa bo tokrat težko prvi prečkal Francoz.

Čeprav pregovor pravi, da ni vredno dirati v osje gnezdo in da leva, dokler ta spi, ne gre buditi, pa menedžer Emiratov Joxean Matxin Fernández pričakuje napad Visme Lease a Bike.