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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Pogačar pričakuje revanšo na legendarnem Tourmaletu

Pri ekipi Emiratov so prepričani, da gre danes na mitskem Tourmaletu pričakovati prvi napad Jonasa Vingegaarda. Dejaven bo tudi Pogačar.
Tudi Vingegaard in Pogačar sta na Tourmaletu že uprizorila dvoboj v slogu Schlecka in Contadorja. Je danes na vrsti revanša? FOTO: Thomas Samson/AFP
Galerija
Tudi Vingegaard in Pogačar sta na Tourmaletu že uprizorila dvoboj v slogu Schlecka in Contadorja. Je danes na vrsti revanša? FOTO: Thomas Samson/AFP
Matic Rupnik
9. 7. 2026 | 10:35
4:43
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Na kolesarski dirki po Franciji je pred nami spektakularna gorska etapa, ki bo karavano popeljala čez prelaz Tourmalet, ki je bil, mimogrede, prvi večji prelaz, ki ga je v zgodovini prečkala rumena pentlja. Prvič so ga kolesarji prevozili leta 1910, najhitrejši pa je bil Francoz Octave Lapize, ki je na vrhu organizatorjem slavno zakričal: »Vi ste morilci! Ja, morilci!«. Številni bi se strinjali, da so organizatorji nekaj podobnega tudi danes, saj bodo temperature ob nečloveških naporih vnovič peklenske, vrh Tourmaleta pa bo tokrat težko prvi prečkal Francoz.

Čeprav pregovor pravi, da ni vredno dirati v osje gnezdo in da leva, dokler ta spi, ne gre buditi, pa menedžer Emiratov Joxean Matxin Fernández pričakuje napad Visme Lease a Bike.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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