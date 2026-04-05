Tadej Pogačar med rekorderji dirke po Flandriji

Tadej Pogačar (UAE) je neustavljiv v sezoni 2026, v kateri je v treh tekmovalnih dneh slavil tri velike zmage, najprej na Strade Bianche, nato na Milano–Sanremo, danes pa še na dirki po Flandriji. To mu je uspelo po izjemni bitki titanov, ki je potrdila, da je v karavani veliko izjemnih kolesarjev, a le en kralj. To je Pogi, ki se je s tretjo zmago v Oudenaardeju vpisal med legende največje belgijske klasike.

Na štartu v Antwerpnu se je zbrala smetana specialistov za enodnevne dirke, tokrat ni manjkal niti olimpijski prvak Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je šele pred nekaj dnevi najavil krstni nastop na domačih cestah.

Belgijski adut se je boril po najboljših močeh, vendar ni spremenil scenarija, ki se ga je Pogačar držal ob vseh treh zmagah v Flandriji. Za kanček drame je tokrat sicer poskrbel vlak, ki je prečkal traso in prepolovil glavnino. Vendar na razplet ni vplival, saj so kolesarji v prvem delu, ki ga zapornica ni zaustavila, počakali preostale kolesarje in na čelu dirke se je izoblikovala skupina z vsemi kandidati za vrh, Pogačarjem, Evenepoelom, Mathieujem van der Poelom (Alpecin Premier Tech), Woutom van Aertom (Visma Lease a Bike), Madsom Pedersenom (Lidl Trek), pa tudi Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious).

Selekcija na Kwaremontu

Ko je šlo zares, pa smo spremljali ponovitev razpletov dirk v letih 2023 in 2025. Ko je 55 kilometrov pred ciljem 278,2-kilometrske preizkušnje drugič prišel na vrsto vzpon na Oude Kwaremont, je Pogačar pospešil in zdesetkal skupino v ospredju. Sledili so mu le še van der Poel, Evenepoel in van Aert. A kmalu za tem sta sledila še tlakovana vzpona na Paterberg in Koppenberg, po katerih sta na čelu dirke ostala le še sodobna kralja Flandrije Pogačar in van der Poel.

Evenepoel ni zaostajal veliko, na vso moč se je trudil, da bi ujel tekmeca v ospredju. Približal se jima je na le tri sekunde zaostanka, a tedaj je Pogačar pospešil in poskrbel za to, da za belgijskega zvezdnika ni bilo več poti nazaj. Šampion s Klanca pri Komendi je moral opraviti še s trikratnim zmagovalcem Flandrije (2020, 2022, 2024) van der Poelom in to je storil po preverjenem receptu. Nizozemec je prvič zaostal na zadnjem vzponu na Kwaremont 18 kilometrov pred koncem, a se še ni zlomil.

Tudi na zadnjem klancu na Patergberg se je še dobro držal, vendar je v zaključnih ravninskih 13 kilometrih plačal davek za to, da je v klanec poskušal slediti Pogačarju. Moči so mu pošle, tako da je 15-sekundna Pogačarjeva prednost narasla čez 40 sekund.

Tadej Pogačar se je zmage na dirki po Flandriji že tretjič lahko veselil daleč pred ciljem. FOTO: Eric Lalmand/AFP

Evenepoela ni želel v ospredju

Kapetan ekipe UAE je tako lahko še tretjič zmago proslavljal že daleč pred ciljno črto, a je priznal, da pot do nje še zdaleč ni bila lahka. »Današnja dirka je bila nora, izjemno težko je bilo že daleč pred ciljem. Dolgo smo sicer čakali z napadi, vendar je bilo naporno tudi vrtenje pedalov, ko se je izoblikovala skupina v ospredju. Na srečo smo v njej kar dobro sodelovali, to mi je ustrezalo,« je povedal Pogačar, ki se je s tretjo zmago pridružil skupini osmih rekorderjev dirke po Flandriji – v njej so še van der Poel, Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen in Fabian Cancellara.

Evenepoel se je ob prvem nastopu izkazal s 3. mestom, Pogačar pa je poskrbel za to, da ga v zaključku ni bilo več v igri za zmago. »Nisem želel, da bi se Remco vrnil v ospredje, saj vem, kako vzdržljiv je. Ob koncu dirke lahko vedno poskrbi za zasuk in te premaga. Poskušal sem narediti razliko, kar mi je tudi uspelo,« je dodal Pogačar, ki je na 110. dirki po Flandriji slavil 111. zmago v karieri.

Poraza ne pozna od svetovnega prvenstva v Ruandi septembra lani, kajpak pa bi rad zmagoviti niz, ki traja že sedem dirk, nadaljeval prihodnjo nedeljo, ko ga čaka Pariz–Roubaix, edini od petih spomenikov, ki ga še ni osvojil.

»Ne dirkam veliko, ko pa dirkam, je pritisk, da zmagam. Zaenkrat se je vse razpletlo brezhibno zame. Lahko sem več kot zadovoljen. V Roubaix grem lahko motiviran in uživam na tlakovcih,« je Pogi, ki je z 12 spomeniškimi zmagami zdaj sam na drugem mestu večne lestvice (prvi je Eddy Merckx z 19 zmagami), še povedal o naslednjem velikem izzivu. Na kockah Roubaixa bo visoko meril tudi Mohorič, ki se je danes izkazal z 8. mestom, svojo najboljšo uvrstitvijo na dirki po Flandriji.