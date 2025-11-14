Tadej Pogačar ujet v porscheju za četrt milijona evrov

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je bil v Monaku, kjer prebiva s svojo zaročenko Urško Žigart, ujet v prestižnem Porschejevem avtomobilu, ki naj bi bil vreden okrog 250 tisoč evrov. Slovenski šampion si sicer lasti dva osebna avtomobila in legendarno vespo.

Urška Žigart je pred meseci v enem izmed pogovorov dejala, da je Tadej Pogačar sicer zelo skromen, njegova edina šibkost so avtomobili. Tako za vsakodnevno rabo v Monte Carlu uporablja audija RS6 GT v povsem črni barvi, ki naj bi stal okrog 150 tisoč evrov.

Pred nekaj leti pa je najboljši kolesar na svetu postal tudi ponosni lastnik porscheja GT3 RS s paketom weissach. Ta naj bi bil vreden okrog četrt milijona, Slovenec pa se z njim vozi le ob posebnih priložnostih. Tako kot voznik se tudi avtomobil pelje precej hitro, s štirilitrskim atmosferskim šestvaljnim motorjem s 520 »konji« od nič do sto kilometrov na uro pospeši v dobrih treh sekundah.

Vespo pa mu je po koncu dirke po Franciji 2021 podaril proizvajalec kolesarskih sedežev Prologo, ob kaotičnem prometu v Monaku mu nedvomno pogosto pride prav.

Te dni z Urško Žigart v Monaku preživljata mirne dni v družbi drug drugega, a že v ponedeljek se bosta vrnila v domovino, saj bosta na prireditvi Večer zvezd najverjetneje postala najboljša kolesarja leta. Nagrado sta osvojila že lani, tudi letos pa na sončni strani Alp nimata resne konkurence. V Ljubljani se bo začetek tedna sicer zbralo še veliko znanih imen iz kolesarskega sveta.