Pogačar po novo mavrico za 27. rojstni dan

V slovenski izbrani vrsti si veliko obetajo že od uvodnega dneva prvega kolesarskega svetovnega prvenstva na afriški celini. V nedeljo bosta na sporedu članski vožnji na čas, na katerih bo v naši reprezentanci tako rekoč vse ostalo v družini. V ženski konkurenci se bo za vrhunski rezultat potegovala Urška Žigart, v moški pa bo svojo prvo mavrično majico v tej disciplini lovil njen zaročenec Tadej Pogačar.

Pogačar je prvi favorit, čeprav bo njegov tekmec Remco Evenepoel, ki ima za seboj precej uspešnejšo zgodovino nastopov na velikih tekmovanjih v vožnji na čas. Ne nazadnje bo jutri lovil svoj tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, potem ko je bil najboljši tako v Glasgowu 2023 kot Zürichu 2024, ob tem pa je tudi olimpijski zmagovalec iz lanskega Pariza.

