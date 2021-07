Tadej Pogačar: Uživam v vsakem trenutku

»To je nekaj neverjetnega. Ne vem, kako bi opisal.«

Ekipa UAE Team Emirates se je skupaj poveselila uspeha Tadeja Pogačarja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Tadej Pogačar (desno) in zelena majica Mark Cavendish. FOTO: Thomas Samson/AFP



»Ko dirkaš, greš na polno in v tem uživaš, ker to ljubiš.«

Tadej Pogačar je opisal posebne občutke na letošnji dirki. FOTO: Thomas Samson/AFP

Slovenski kolesarski asje po prihodu v Pariz tudi uradno postal dvakratni zmagovalec dirke po Franciji. Tokrat mu je to uspelo na drugačen način kot lani. Letos je imel rumeno majico na ramenih dva tedna, kar je prineslo veliko dodatnih obveznosti. Vseeno pa je za RTV Slovenija poudaril, da je bilo dirkanje v rumenem zelo lepo.»Moram reči, da biti v rumeni ni lahko, ampak je zelo lepo. Po prvem tednu sem vzel rumeno majico, kar pomeni dva tedna več medijskih obveznosti. Vzame ti dragocen čas, ampak vseeno sem užival v teh dveh tednih in to naredi vse skupaj lažje,« je v pogovoru za RTV Slovenija po koncu današnje etape dejal dvakratni zmagovalec Toura.Nato je še enkrat strnil misli po osvojenem velikem gralu kolesarstva. »To je nekaj neverjetnega. Ne vem, kako bi opisal. Že lani je bilo tako, četudi je letos čisto drugače. To je nek drug svet. Ne znam razložiti, kako je drugače, letos je bilo to še nekaj bolj posebnega. Uživam v vsakem trenutku,« je besede iskal 22-letnik s Klanca pri Komendi.Tudi svoji domači vasi je namenil nekaj besed, potem ko je slišal, kako so vsak dan stiskali pesti za svojega sovaščana. "Hvala vsem Komendčanom, res sem presrečen, da sem odraščal v Komendi. Res je lepa vas, vedno vlada dobro vzdušje. Hvala vsem, ki so navijali zame, ampak sploh Komendčanom,« je za RTV sporočil Pogačar. Zahvalil se je tudi vsem, ki so ga podpirali, stali ob strani in mu svetovali, odkar se je začel ukvarjati s športom.Kot pravi, vsak dan ostaja na realnih tleh. Preveč nazaj se ne ozira, pogleduje pa proti naslednjim izzivom. Eden od teh bodo tudi olimpijske igre in že takoj v soboto, 24. julija, cestna dirka. »Olimpijske igre so ene in edine na štiri leta. Ena priložnost, enodnevna dirka. Gre za zelo drugačen format dirkanja kot v svetovni seriji. Bomo videli, kako se bo odvijalo. Najprej moramo priti tja z vsemi covidnimi omejitvami. Upam, da bo vse potekalo tako, kot je treba. Potem pa upam na dobre noge,« je dejal slovenski as.Še enkrat je opisal dogajanje na 108. izdaji francoske pentlje. »Nekoliko drugačen je bil pristop, čeprav so bile priprave podobne. Mogoče je bilo malo več stresa. Dobro sem bil pripravljen, motiviran. Vse je šlo gladko, skoraj vse perfektno. Je pa seveda težko. Po treh tednih vsega od jutra do večera in dirkanja na polno se je nabralo veliko utrujenosti. Bomo videli, kaj bo na olimpijskih igrah. Upam, da se spočijem v naslednjih dneh,« je še dodal za RTV Slovenija.V pogovoru za Eurosport z nekdanjim zmagovalcem Toura, Špancem, pa je pohvalil delo celotne ekipe. »Težko je sestaviti ekipo z osmimi kolesarji, sploh glede na hribe, gore in raven teren. Menim, da smo se dobro odločili. Nekaj kolesarjev smo vzeli za raven teren, nekaj za gore. Opravili so odlično delo, vsak dan smo dali vse od sebe,« ni pozabil na moštvene kolege.Contadorja je nato zanimalo tudi, ali ga motijo vprašanja o tem, da bi moral morda kakšno etapno zmago prepustiti drugim. »To je dobro vprašanje. So trenutki v dirki, ko se lahko odločiš, ali boš komu prepustil zmago. Na tem Touru te priložnosti nisem opazil, saj smo vedno bili v zaključkih etap trije ali štirje. Težko je potem reči komu, 'delaj z mano in prepustim ti zmago', saj je to nemogoče. Vsak dan smo se do zadnjega metra borili. Včasih se lahko tako odločiš, včasih pa se moraš boriti do konca.«»Ko dirkaš, greš na polno in v tem uživaš, ker to ljubiš. Mediji in soočanje z vprašanji pa je nekaj, kar moraš. Kakšen dan uživaš tudi z mediji, včasih pa si želiš, da bi čim prej zaključil te obveznosti. Je pa vse skupaj lažje preživljati z rumeno majico na ramenih,« je še o medijskih obveznostih dodal slovenski as.Kot nekdanjega španskega zvezdnika je zmagovalca Toura leta 2007 in 2009 za konec zanimalo, ali bo kot zmagovalec letošnjega Toura zmogel nastopiti tudi na Vuelti. »Najprej so na vrsti olimpijske igre. Zagotovo bo zelo težko s privajanjem na časovno razliko. V bistvu sem od februarja ves čas v polnem pogonu, zato bomo videli, ali bom lahko dirkal na Vuelti. Vzeli si bomo nekaj dni in se nato odločili,« je še dejal tretjeuvrščeni na dirki po Španiji leta 2019.