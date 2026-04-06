Tadej Pogačar v Flandriji uveljavil zakon najmočnejšega

Tadej Pogačar (UAE) je v letošnjih treh nastopih potrdil, da lahko zmaguje na vseh terenih in na različne načine. Sezono 2026 je odprl z 78-kilometrsko samostojno vožnjo po makadamu dirke Strade Bianche, jo nadaljeval s srhljivko s padcem in šprintersko odločitvijo na Milano–Sanremo, v nedeljo pa je tekmece drugega za drugim zmlel še na dirki po Flandriji. A vse to je bilo zanj svojevrstno »ogrevanje« za zadnji veliki izziv na enodnevnih dirkah – Pariz–Roubaix.

»Rad dirkam na vseh spomenikih. Dobil sem štiri od petih in bil drugi v Roubaixu. Vsekakor se želim boriti za zmago tudi tu. Poskušal bom, dokler bom lahko, in dal vse od sebe, da dosežem ta cilj. Res bi bilo dobro imeti vseh pet,« je razmišljal Pogačar.