Tadej Pogačar v formuli ena po prvo rumeno majico

Odštevanja je konec, jutri se bo v Barceloni začel 113. Tour de France, na katerem bo Tadej Pogačar (UAE) lovil zgodovinsko peto zmago. Bo že prvi dan oblekel rumeno majico? Spektakularen uvod s ciljem pri Olimpijskem stadionu na Montjuicu mu to omogoča. O prvem vodilnem na dirki bo odločala 19,6-kilometrska ekipna vožnja na čas, kakršne na veliki pentlji še nismo videli.

Če bo zmagala ekipa UAE s Pogačarjem na čelu, bo slovenskemu šampionu uspelo nekaj, kar mu doslej še ni – obleči rumeno majico že prvi dan Toura. Najbližje temu je bil s 3. mestoma v Københavnu 2022 in Bilbau 2023.