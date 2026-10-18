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Kolesarstvo

Tadej Pogačar v letu 2027 po Tour, Vuelto in mavrično majico

Slovenski kolesarski šampion je v okviru dobrodelnega projekta Nikoli se ne predaj, vedno vračaj razkril svoje načrte za prihodnjo sezono.
Joc Pečečnik in Tadej Pogačar sodelujeta pri dobrodelnem projektu Nikoli se ne predaj, vedno vračaj. FOTO: Rok Deželak Rd2.si
Galerija
Joc Pečečnik in Tadej Pogačar sodelujeta pri dobrodelnem projektu Nikoli se ne predaj, vedno vračaj. FOTO: Rok Deželak Rd2.si
Miha Hočevar
18. 10. 2026 | 12:05
18. 10. 2026 | 14:31
8:05
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Ko Tadej Pogačar ne dirka, se v javnosti pogosto pojavlja kot eden od glavnih akterjev dobrodelnih akcij. Tako je tudi danes ob igrišču za golf v Arboretumu spregovoril o zbiranju sredstev v sodelovanju z Jocom Pečečnikom, s katerim bosta drevi v okviru akcije Nikoli se ne predaj, vedno vračaj (Never give up, always give back) gostila veliko dobrodelno večerjo in dražbo. Zbrano sedmo silo pa je kajpak zanimalo tudi to, kakšni bodo njegovi cilji v letu 2027, potem ko je letošnjo sezono končal predčasno zaradi padca na Vuelti.

»Želja je spet svetovno prvenstvo v kombinaciji s Tourom in Vuelto, ki se letos ni izšla. Čeprav bi rajši šel na Giro, bo treba odkljukati Vuelto, mislim, da bo to cilj prihodnje leto,« je povedal 28-letni šampion s Klanca pri Komendi.

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