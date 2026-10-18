Tadej Pogačar v letu 2027 po Tour, Vuelto in mavrično majico

Ko Tadej Pogačar ne dirka, se v javnosti pogosto pojavlja kot eden od glavnih akterjev dobrodelnih akcij. Tako je tudi danes ob igrišču za golf v Arboretumu spregovoril o zbiranju sredstev v sodelovanju z Jocom Pečečnikom, s katerim bosta drevi v okviru akcije Nikoli se ne predaj, vedno vračaj (Never give up, always give back) gostila veliko dobrodelno večerjo in dražbo. Zbrano sedmo silo pa je kajpak zanimalo tudi to, kakšni bodo njegovi cilji v letu 2027, potem ko je letošnjo sezono končal predčasno zaradi padca na Vuelti.

»Želja je spet svetovno prvenstvo v kombinaciji s Tourom in Vuelto, ki se letos ni izšla. Čeprav bi rajši šel na Giro, bo treba odkljukati Vuelto, mislim, da bo to cilj prihodnje leto,« je povedal 28-letni šampion s Klanca pri Komendi.