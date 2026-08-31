Tadej Pogačar v rokah kirurga bratov Marquez

Kolesarski svet nestrpno čaka na novice iz Barcelone, kamor so po hudem padcu v 8. etapi Vuelte v noči s sobote na nedeljo prepeljali Tadeja Pogačarja, ki si je zlomil ključnico, sedmo vratno vretence ter utrpel pretres možganov. Operacija bo morda že danes popoldne, morda pa bo nanjo treba počakati še dan ali dva. Jasno pa je, da je Pogi v najboljših možnih rokah. Poseg bo opravil dr. Xavier Mir, eden od najboljših specialistov za travmatologijo na svetu, ki mu najbolj zaupajo dirkači v MotoGP. »Še veliko prezgodaj je, da bi lahko o Tadejevi vrnitvi povedali kaj oprijemljivega. Znotraj ekipe o tem ne razpravljamo, ker še ni čas za odločitev. Najprej moramo počakati na končne rezultate preiskav zaradi pretresa možganov in videti, kako bo v torek ali sredo potekala operacija. Po tem bomo ...