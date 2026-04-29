Tadej Pogačar v rumeni majici lovi Primoža Rogliča

Tadej Pogačar (UAE) je v 1. etapi dirke po Romandiji stvari postavil na svoje mesto. Na vzponu na Ovronnaz je poskrbel za ostro selekcijo, slavil zmago v šprintu četverice v Martignyju in oblekel rumeno majico. S tem je postavil temelje za svojo prvo zmago na tej enotedenski švicarski preizkušnji. Če jo bo slavil v nedeljo, bo odkljukal še en cilj v bogati zbirki.

»Pogi želi zmagati na vseh pomembnih dirkah na svetu, odkljukati eno po eno. Očitno se bo lotil tudi vseh največjih etapnih dirk,« o Pogačarjevem lovu, v katerem med prestižnimi enotedenskimi dirkami ta čas še manjkajo Romandija, Švica in Baskija, pravi direktor slovenske reprezentnce Martin Hvastija, ki upa, da bo svojo zbirko z zmago na dirki po Švici dokončal tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe).