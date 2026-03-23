PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Tadej Pogačar v Sanremu zmagal z zlomljenim okvirjem

Za slovenskega kolesarskega šampiona se je že v cilju prvega spomenika začela misija Roubaix, pravi njegov mehanik Boštjan Kavčnik.
Tadej Pogačar bi se na dirki Milano–Sanremo gotovo spuščal bolj previdno, če bi vedel, da ima poškodovan okvir kolesa. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Tadej Pogačar bi se na dirki Milano–Sanremo gotovo spuščal bolj previdno, če bi vedel, da ima poškodovan okvir kolesa. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Miha Hočevar
23. 3. 2026 | 15:23
23. 3. 2026 | 15:48
5:03
»Tadeju se ni le odvalil velik kamen od srca, izdrl se mu je tudi trdovraten trn iz pete,« je mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik za Delo orisal, koliko je Tadeju Pogačarju pomenila prva zmaga na dirki Milano–Sanremo. Kolesarski svet je spremljal epsko bitko, ki se je začela s padcem 32 kilometrom pred ciljem in se končala z zmagovitim šprintom na Vii Roma. Kavčnik je razkril, da bi bila drama lahko še večja.

»Običajno smo drugi v ekipi že uro in pol na poti, ko on konča z vsemi obveznostmi po dirki, tokrat smo ga počakali in mu čestitali. Za vse nas je bila to posebna dirka ob drami, ki se je dogajala, za nameček pa je zmagal, čeprav se mu je pri padcu zlomil okvir in je disk drgnil ob zavorno površino,« je Kavčnik spregovoril o podrobnostih, ki jih televizijske kamere niso ujele.

Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca

Keku velika zahvala, zdaj je čas, da gre Slovenija naprej

Slovenska reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, prva sta se zbranim medijem predstavila Jaka Bijol in Petar Stojanović.
23. 3. 2026 | 16:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Bosna in Hercegovina

Mali Snežič je premagal bosanske obveščevalce

Sedemletni sin Roka Snežiča je na najvišji sodni stopnji dosegel pravico in odškodnino, ker je bil štiri leta ločen od očeta.
Novica Mihajlović 23. 3. 2026 | 15:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Referendum o pravosodni reformi

V Italiji vzporedni rezultati kažejo na poraz Giorgie Meloni

Italijani naj bi zavrnili polemično pravosodno reformo. Če bodo končni izidi potrdili takšen razplet, bo to prvi resnejši poraz za premierko.
Gašper Završnik 23. 3. 2026 | 15:35
Preberite več
