Tadej Pogačar v Sanremu zmagal z zlomljenim okvirjem

»Tadeju se ni le odvalil velik kamen od srca, izdrl se mu je tudi trdovraten trn iz pete,« je mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik za Delo orisal, koliko je Tadeju Pogačarju pomenila prva zmaga na dirki Milano–Sanremo. Kolesarski svet je spremljal epsko bitko, ki se je začela s padcem 32 kilometrom pred ciljem in se končala z zmagovitim šprintom na Vii Roma. Kavčnik je razkril, da bi bila drama lahko še večja.

»Običajno smo drugi v ekipi že uro in pol na poti, ko on konča z vsemi obveznostmi po dirki, tokrat smo ga počakali in mu čestitali. Za vse nas je bila to posebna dirka ob drami, ki se je dogajala, za nameček pa je zmagal, čeprav se mu je pri padcu zlomil okvir in je disk drgnil ob zavorno površino,« je Kavčnik spregovoril o podrobnostih, ki jih televizijske kamere niso ujele.