Tadej Pogačar: V šprintu so bile moje noge kot špageti

Zmagati na vseh petih spomenikih, največjih enodnevnih dirkah na tekmovalnem koledarju, je eden od najbolj prestižnih dosežkov v kolesarstvu. Njegove zahtevnosti se dobro zaveda Tadej Pogačar (UAE), ki mu je do dokončanja kariernega »grand slama« manjkalo le nekaj metrov. V zaključku še ene epske dirke Pariz–Roubaix je bil zanj premočan Wout van Aert (Visma Lease a Bike).

»Ko je van Aert napadel prvič, sem še mislil, da bi ga lahko strl s protinapadom. Vendar je kolesaril zelo pametno. Dobro sva si razdelila delo. Odsek Carrefour de l'Arbre (4) je zelo zahteven, a je na njem pihal nasprotni veter. Tam sem bil 99-odstotno prepričan, da bo odločitev padla v šprintu. Imel sem še nekaj upanja, a ko se je začel šprint, so bile moje noge kot špageti,« je o razpletu povedal Pogačar