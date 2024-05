Tadeja moramo prepričati, da z napadom počaka na zadnji klanec

V nadaljevanju preberite:

Športni direktorji, ki spremljajo in vodijo svetovno kolesarsko številko ena Tadeja Pogačarja, se z njim lahko veselijo številnih zmag, a opravljajo tudi zahtevno in stresno delo. Ne nazadnje morajo Pogija, ki bi rad dirkal za zmago z vsemi in vsepovsod, včasih prepričati, da velja zmagoviti naboj v nogah prihraniti za pomembnejšo priložnost. To zaenkrat na Giru dobro uspeva Fabiu Baldatu, nekdanjemu italijanskemu kolesarju, ki se v tej vlogi skozi sezono izmenjuje s svojim nekdanjim moštvenim sotekmovalcem Andrejem Hauptmanom.